Iran folosește acum drone Shahed, iar lumea se întreabă dacă asta va schimba soarta războiului din Ucraina. Problema reală e însă alta

Rusia folosește de ani buni în războiul din Ucraina dronele kamikaze iraniene Shahed. Acum și Teheranul are nevoie de ele. Asta nu va reduce însă semnificativ numărul atacurilor cu drone asupra țintelor ucrainene. FOTO: Profimedia Images

Rusia folosește de ani buni în războiul din Ucraina dronele kamikaze iraniene Shahed. Acum și Teheranul are nevoie de ele. Asta nu va reduce însă semnificativ numărul atacurilor cu drone asupra țintelor ucrainene, avertizează un expert citat de Euronews. Problema reală ar fi însă alta, și anume că escaladarea din Orientul Mijlociu ar putea distrage atenția Washingtonului de la negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia.

„Din păcate pentru Ucraina, războiul din Iran va avea un impact neglijabil asupra capacităților de lovire ale Rusiei”, a declarat pentru Euronews John Hardie, director adjunct al programului pentru Rusia la think tank-ul Foundation for Defence of Democracies (FDD). Potrivit acestuia, chiar dacă Iranul a dat Moscovei drone, „din 2023, Rusia, cu ajutorul Iranului, și-a lansat propria producție.

Producție locală și versiuni noi: „Geran-4” și „Geran-5”

Dronele Shahed au devenit una dintre principalele componente ale campaniei ruse de lovituri la distanță. Conform datelor oficiale ucrainene citate de Euronews, Rusia a lansat în 2025 peste 54.500 de drone Shahed împotriva Ucrainei, dintre care 32.200 au fost drone de atac.

Tot spre finalul lui 2025, Moscova ar fi început să testeze versiuni mai noi ale dronelor, pe care le numește „Geran-4” și „Geran-5”, în timp ce armata rusă produce și modernizează platforma de origine iraniană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus luna trecută, la Conferința de Securitate de la München, că Shahed „a evoluat enorm” față de începutul războiului și poate funcționa acum ca o „dronă-mamă”, capabilă să transporte alte vehicule aeriene fără pilot mai mici.

„Ciclul de inovație e sub opt săptămâni”

Dmitro Zhluktenko, analist în cadrul Forțelor pentru Sisteme Neînsoțite ale armatei ucrainene, a descris pentru Euronews o listă de modificări pe care Rusia le-ar fi introdus la Shahed: revopsirea fuselajului pentru lansări nocturne; integrarea de modemuri 4G cu cartele SIM străine (inclusiv de la operatori ucraineni); montarea unui motor cu reacție pentru a reduce șansele de interceptare; folosirea unor lansatoare de rachete aer-aer pentru a lovi interceptori.

„Ciclul de inovație este sub opt săptămâni”, a mai spus Zhluktenko.

Analistul ucrainean a subliniat totodată că majoritatea componentelor identificate nu provin din Iran, ci din China, Germania, Elveția, Japonia, Statele Unite și alte țări occidentale. Hardie a confirmat ideea, afirmând că „Iranul, în acest moment, joacă un rol minor sau chiar inexistent în lanțul de aprovizionare pentru Shahed”.

Deși Hardie a admis că un scenariu de schimbare de regim la Teheran ar putea reprezenta „o lovitură strategică majoră” pentru ambițiile lui Vladimir Putin în Orientul Mijlociu pe termen mediu și lung, pe termen scurt el vede mai degrabă riscuri pentru Ucraina.

„Am văzut deja folosite multe rachete Patriot” în Orientul Mijlociu pentru apărarea împotriva loviturilor iraniene, a spus Hardie. „Dacă situația durează mai mult, aș începe să mă îngrijorez în privința disponibilității rachetelor PAC-3 pentru Ucraina.”

Kievul a cerut în repetate rânduri aliaților occidentali să doneze rachetele PAC-2 și PAC-3, utilizate de sistemele americane Patriot, argumentând că acestea sunt consumate aproape imediat după livrare, deoarece atacurile ruse sunt tot mai intense.

În același timp, potrivit lui Hardie, escaladarea din Orientul Mijlociu ar putea distrage atenția Washingtonului de la negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Unii lideri europeni și-au exprimat deja această temere.

Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a transmis pe X, după o convorbire telefonică cu omologul său estonian, că cei doi „au fost de acord că criza din Orientul Mijlociu nu trebuie să deturneze atenția comunității internaționale de la războiul continuu al Rusiei împotriva Ucrainei”. „Europa trebuie să rămână unită și să continue sprijinul politic, economic și militar consecvent pentru Ucraina”, a adăugat el.

Departe de a fi limitată de situația internă a Iranului, capacitatea Rusiei de a lovi Ucraina cu drone de tip Shahed pare, potrivit experților citați de Euronews, mai degrabă consolidată prin producție locală, adaptări rapide și un lanț de aprovizionare în care Teheranul ar juca acum un rol redus. Pentru Ucraina, miza imediată rămâne apărarea antiaeriană și menținerea atenției și sprijinului occidental, într-un context internațional tot mai aglomerat de crize.