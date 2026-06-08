Un judecător a anulat taxa de 100.000 de dolari a lui Trump pentru noile vize H-1B necesare lucrătorilor străini cu înaltă calificare

Donald Trump. sursa foto: Getty

Un judecător federal a anulat, luni, o taxă de 100.000 de dolari impusă de președintele american Donald Trump pentru noile vize H-1B necesare lucrătorilor străini cu înaltă calificare, pe motiv că aceasta este o taxă ilegală pe care Congresul oricum nu a autorizat-o niciodată, notează NBC News.

Judecătorul a emis decizia într-un proces intentat de 20 de procurori generali democrați de stat care contestă taxa anunțată de Trump în septembrie şi care a crescut dramatic costul obținerii vizelor H-1B.

Ce este Programul H-1B

Programul H-1B oferă 65.000 de vize anual, cu alte 20.000 de vize pentru lucrătorii cu diplome avansate, aprobate pentru trei până la șase ani. Angajatorii care solicitau o viză pentru un lucrător străin înainte de decizia lui Trump plăteau de obicei taxe între 2.000 și 5.000 de dolari, în funcție de diverși factori.

Creșterea taxelor a descurajat cererile de vize H-1B, conform documentelor depuse la instanță. Până la 15 februarie, Serviciile de Cetățenie și Imigrare din SUA primiseră doar 85 de plăți din taxa de 100.000 de dolari.

Administrația a susținut că taxa constituia o sancțiune pecuniară pe care președintele avea autoritatea legală să o impună în temeiul legii federale privind imigrația pentru a restricționa intrarea anumitor cetățeni străini.

Însă judecătorul Leo Sorokin, care a fost numit în funcție de președintele democrat Barack Obama, a decis că taxa nu era o penalizare, ci o taxă pe care președintele republican nu avea nicio autorizație din partea Congresului să o emită.

„Aici, substanța și aplicarea taxei de 100.000 de dolari dezvăluie că este o taxă, indiferent de denumirea acesteia”, a scris el.