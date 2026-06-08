Un cuplu a dat lovitura cu o afacere neobișnuită: Scaunele cresc în copaci și sunt vândute cu 90.000 de dolari

Unele dintre scaune pot fi folosite ca mobilier, dar în prezent sunt vândute ca opere de artă. Foto: Full Grown Ltd/Facebook

Un cuplu din Marea Britanie, Gavin și Alice Munro, cultivă copaci pe care îi modelează încă din stadiul de puiet în forma unor scaune, folosind tehnici de horticultură și altoire pentru a ghida creșterea lemnului. Proiectul, început în 2006, transformă producția de mobilier într-un proces de durată, în care fiecare scaun are nevoie de 6 până la 12 ani pentru a fi finalizat. Astăzi, creațiile lor sunt vândute ca piese de artă cu prețuri care ajung până la 90.000 de dolari, potrivit The Washington Post.

Din 2006, Gavin Munro și soția sa, Alice Munro, modelează copaci tineri în mobilier, pe un teren din Derbyshire, Anglia, pe care îl numesc „livada de scaune”.

Procesul durează între 6 și 12 ani pentru fiecare scaun — în funcție de specie și de vreme — iar până acum au produs aproximativ 15 prototipuri.

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„Pentru mine, totul ține de sustenabilitate și de a observa viața sălbatică uimitoare care se dezvoltă în livadă”, a spus Alice.

Aproape 90.000 de dolari pentru un scaun

Unele dintre scaune pot fi folosite ca mobilier, dar în prezent sunt vândute ca opere de artă, la prețuri care pornesc de la aproximativ 87.000 de dolari. Cei doi speră să extindă producția și au organizat ateliere în școli și programe de design pentru a-i învăța pe alții această tehnică.

Gavin, care este designer de mobilier de profesie, și Alice, cu pregătire în horticultură, conduc Full Grown, o companie care folosește tehnici vechi specializate pentru a modela copaci vii în scaune. Cei doi au fost prieteni mult timp și s-au căsătorit în 2011.

Deși ideea Full Grown exista în mintea lui Gavin încă din copilărie, ea s-a intensificat în perioada studiilor de design de mobilier, când cursul său a analizat ciclul de viață al unei doze de Coca-Cola. Gavin spune că atunci a înțeles complexitatea — și costul — implicate în producerea obiectelor de zi cu zi.

„A fost o adevărată revelație”, a spus el, explicând că poate dura decenii pentru a crește un copac care apoi este tăiat și transformat într-un scaun din lemn standard.

„Îi tai în bucăți mici și îi lipești la loc în moduri care, în cele din urmă, tot se vor desprinde”, a spus Gavin. „Încercăm să găsim cea mai subtilă interacțiune posibilă cu natura, dar care să ne permită totuși să obținem obiecte frumoase ce pot rezista sute de ani.”

Cum a apărut ideea "livezii de scaune"

În 2006, cei doi au preluat un colț umbrit și vântos al unei ferme aparținând unui prieten din Derbyshire pentru a începe testele. Au realizat rapid că arborii nu primeau suficientă lumină, așa că au nivelat panta și au replantat în rânduri drepte — doar pentru ca vacile să le calce puieții.

Experimentele s-au mutat apoi în grădina mamei decedate a lui Alice, unde au fost realizate primele scaune. În 2008, au plantat aproximativ 3.000 de copaci pe un teren închiriat care a devenit „livada de scaune”. De-a lungul anilor, au experimentat mai multe specii, inclusiv salcie, stejar, frasin, alun, fag și cireș.

Procesul începe cu un singur puiet, lăsat să își dezvolte rădăcinile timp de aproximativ cinci ani. Apoi, este taiat până la butuc — ceea ce stimulează apariția unor lăstari noi din rădăcină. Acești lăstari sunt ghidați pe un cadru, fiind modelați treptat în forma unui scaun răsturnat.

Pentru a aduce copacul în forma dorită, sunt taiate ramurile nedorite și altoite altele — un proces prin care lăstarii sunt legați astfel încât se sudează în timp. De asemenea, sunt făcute mici tăieturi în scoarță pentru a influența direcția de creștere. Când scaunul este gata de recoltare, este uscat timp de un an în interior și apoi șlefuit.

„Când sunt foarte tineri, sunt foarte flexibili, deci mai ușor de modelat”, a spus Alice. „Am trecut prin multe forme, matrițe și designuri.”

Scaunele neobișnuite au atras atenția la nivel global și au fost expuse în muzee și expoziții din Europa, Asia și Statele Unite. Un scaun a fost achiziționat de Muzeul de Artă Modernă din San Francisco.

Aproximativ 10 scaune au fost vândute ca opere de artă prin galeria Sarah Myerscough din Londra, către galerii, muzee și colecționari privați.

„Nu le putem vinde ca scaune, pentru că sunt prototipuri funcționale”, a explicat Gavin. „Nu am reușit încă să facem o linie de producție; suntem încă în proces.”

Ei spun că mai au mult de lucru până să producă scaune la scară largă — acesta fiind obiectivul lor. Deși prototipurile pot fi folosite pentru șezut, trebuie utilizate cu grijă, iar confortul variază.