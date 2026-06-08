Un vânzător ambulant de șervețele a cumpărat un loz în plic și a câștigat 500.000 de euro. Dar a aflat că nu își poate ridica premiul

Neavând permis de ședere, nu putea deschide un cont bancar și nici nu putea încasa direct premiul. Foto: Getty Images

Un bărbat din Nigeria, aflat fără documente legale în Italia, a câștigat 500.000 de euro la un loz în plic, însă nu a putut intra imediat în posesia premiului. Pentru a-și recupera câștigul, a fost nevoit să treacă printr-o lungă procedură judiciară, care s-a încheiat recent cu o decizie favorabilă, potrivit Il Resto del Carlino.

Imagbe Ehizomwengie, în vârstă de 36 de ani, a ajuns în Italia în 2016. El a susținut că a părăsit Nigeria pentru a evita presiunile familiei de a intra într-o sectă secretă din care tatăl său făcea parte ca lider spiritual.

În noiembrie 2025, în timp ce lucra ca vânzător ambulant și cerea ajutor în apropierea unui supermarket din orașul Pesaro, bărbatul a cumpărat un loz răzuibil. Spre surprinderea sa, acesta era câștigător și îi aducea un premiu de 500.000 de euro.

Nu a putut încasa premiul

Bucuria a fost însă de scurtă durată. Neavând permis de ședere, nu putea deschide un cont bancar și nici nu putea încasa direct premiul. Potrivit documentelor prezentate în instanță de avocații săi, acesta a apelat la un compatriot, care a acceptat să ridice banii și să îi păstreze până când situația sa juridică urma să fie clarificată.

Ulterior, relația dintre cei doi s-a deteriorat. Conform versiunii prezentate în fața judecătorilor, persoana care a încasat premiul ar fi început să se comporte ca și cum banii i-ar fi aparținut. Conflictul a fost atât de mare încât au intervenit și alți membri ai comunității nigeriene pentru a media situația.

În final, părțile au ajuns la o înțelegere. Aproximativ 250.000 de euro au fost transferați în contul unui văr al câștigătorului. Cu acești bani a fost cumpărat un magazin în localitatea Falconara Marittima, unde bărbatul urma să lucreze după obținerea documentelor legale.

”Era o situație fără ieșire”

Între timp, cazul său a ajuns pe masa judecătorilor din Ancona. În 2022, solicitarea sa pentru obținerea unui permis de ședere pe motive de protecție specială fusese respinsă de autorități. După contestarea deciziei, instanța a analizat situația sa și a concluzionat că acesta s-a integrat în societatea italiană.

Judecătorii au luat în considerare activitatea sa profesională, cunoașterea limbii italiene, legăturile familiale create în Italia și lipsa antecedentelor penale. Prin hotărârea pronunțată pe 4 iunie, Tribunalul din Ancona a anulat refuzul autorităților și a dispus eliberarea permisului de ședere pentru protecție specială.

„Era o situație fără ieșire. Fără permis de ședere nu putea deschide un cont bancar, iar fără cont nu putea încasa premiul”, a explicat avocatul său, Andrea Palazzeschi.

După ani de incertitudine, bărbatul poate acum să își înceapă noua viață în Italia, beneficiind atât de câștigul care i-a schimbat destinul, cât și de dreptul legal de a rămâne în țară.