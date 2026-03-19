Momentul în care o gondolă se prăbușește în zăpadă, pe munte, într-o stațiune de schi din Elveția. Unicul pasager a murit pe loc

2 minute de citit Publicat la 16:10 19 Mar 2026 Modificat la 16:10 19 Mar 2026

Mașini de poliție, la stația din vale a telecabinelor instalației Engelberg–Titlis Express, Elveția, 18 martie 2026. Sursa foto: Agerpres Foto

O femeie a murit pe loc după ce o gondolă de schi s-a prăbușit pe un munte acoperit de zăpadă, la stațiunea de schi Engelberg din Alpii elvețieni, potrivit autorităților locale, transmite BBC.

Poliția din cantonul central elvețian Nidwalden a declarat că gondola s-a desprins de cablu „din motive care sunt încă neclare” în jurul orei 11:00 (10:00 GMT), miercuri.

Martorii oculari au declarat pentru presa elvețiană că vânturi puternice loveau versantul muntelui în momentul accidentului.

Imagini video cu prăbușirea dramatică

Între timp, au apărut imagini video dramatice care arată gondola rostogolindu-se pe Muntele Titlis, de mai multe ori, înainte de a se opri.

Atenție, imagini care vă pot afecta emoțional!

Autoritățile au precizat ulterior că victima era o femeie în vârstă de 61 de ani din regiune. Cauza accidentului este în prezent investigată.

Poliția din cantonul Nidwalden a declarat că femeia era singură în gondola de schi Titlis Xpress în momentul în care aceasta s-a desprins de cablu. Gondola tocmai plecase din stația Trübsee și urca pe secțiunea de mijloc a muntelui când pare să se fi produs accidentul.

Poliția a spus că la operațiunea de salvare au participat serviciul de salvare aeriană, ambulanțe și polițiști.

Un alt videoclip publicat pe rețelele sociale arată un grup de salvatori îndreptându-se spre locul accidentului prin zăpadă adâncă.

La o altitudine de aproximativ 2.000 de metri în Alpi, înălțimea a făcut dificilă intervenția echipelor de salvare pentru a ajunge la locul accidentului, astfel că a fost trimis un elicopter.

„Ne-a fost apoi frică să mai coborâm cu gondola”

Un schior a declarat că „vânturi extrem de puternice” au făcut ca gondolele să se legene, iar poliția a vorbit despre rafale de peste 80 km/h. Serviciul de gondole este, în mod normal, suspendat când vântul depășește 60 km/h.

„Mama mea s-a uitat la mine și a spus brusc – uite, o gondolă cade. Practic a auzit impactul gondolei și a văzut cum a căzut”, a declarat schiorul pentru site-ul Nau.ch.

Beren Akkaya, unul dintre mai mulți elevi aflați într-o tabără locală de schi, a fost de asemenea martor la accident.

„Am fost cu adevărat șocat. Ne-a fost apoi frică să mai coborâm cu gondola”, a declarat adolescentul de 14 ani pentru site-ul Blick.

Serviciul de telecabină a fost suspendat, iar postul public SRF a anunțat că între 100 și 200 de pasageri au fost aduși în siguranță din aproximativ 40 de gondole.

Administratorii instalațiilor de schi și-au exprimat șocul față de accident, iar directorul Norbert Patt a declarat că „gândurile noastre sunt alături de apropiații victimei”.