Şapte persoane şi două companii, puse sub acuzare pentru incendiul mortal din Hong Kong din 2025. Infernul ar fi pornit de la o țigară

În total, şapte persoane au fost acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală. Sursa foto: Hepta

Şapte persoane şi două companii au fost puse sub acuzare miercuri în legătură cu incendiul mortal din Hong Kong din noiembrie anul trecut, soldat cu 168 de morţi, au consemnat Reuters şi AFP. Cele 25 de capete de acuzare cuprind omor din culpă, dar şi spălare de bani şi evaziune fiscală, scrie Agerpres.

Directorii companiei de construcţii şi ai firmei de consultanţă implicate în renovarea complexului rezidenţial Wang Fuk Court la momentul dezastrului, precum şi un inspector, au fost acuzaţi de omor din culpă, împreună cu companiile lor, conform actelor de acuzare văzute de AFP.

În total, şapte persoane au fost acuzate de spălare de bani şi evaziune fiscală.

› Vezi galeria foto ‹

Inculpaţii s-au prezentat miercuri în instanţă şi au declarat că „au înţeles” acuzaţiile. Audierile au fost amânate până în septembrie.

O listă cu numele a 168 de victime a fost citită cu voce tare în instanţă, fiind prima dată când au fost făcute publice astfel de informaţii.



Un purtător de cuvânt al poliţiei din Hong Kong a menţionat că poliţia, în colaborare cu Comisia Independentă Împotriva Corupţiei (ICAC) din Hong Kong, a arestat până acum 35 de persoane în legătură cu incendiul.

„Bănuim că acest incident nefericit a fost cauzat de indivizi care au acţionat în propriul interes (...) cu o lipsă totală de respect pentru siguranţa vieţii şi a proprietăţii locuitorilor”, a declarat reporterilor la o conferinţă de presă Hazel Law, anchetatorul principal al ICAC.

ICAC a conchis că unii inculpaţi s-au înţeles pentru a înşela autorităţile prin falsificarea dosarelor de inspecţie privind 86 de proiecte de întreţinere a clădirilor din oraş.

Incendiul, cel mai grav din Hong Kong din 1948 încoace şi cel mai grav incendiu rezidenţial din lume din 1980, a devastat şapte dintre cele opt turnuri ale complexului Wang Fuk Court din districtul Tai Po, în partea de nord a regiunii administrative speciale a Chinei.

Audierile publice ale comisiei independente de anchetă au arătat că aproape toate măsurile de siguranţă menite să salveze vieţi în caz de incendiu au eşuat, „din cauza erorilor umane”, potrivit avocatului general Victor Dawes. Turnurile devastate de incendiu erau în curs de renovare şi erau acoperite cu schele din bambus, plase de protecţie nerezistente la foc şi panouri din spumă, ceea ce ar fi putut contribui la răspândirea rapidă a focului.

ICAC a susţinut în faţa comisiei de anchetă că incendiul a pornit de la o ţigară.