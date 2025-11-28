De ce Hong Kong folosește încă schele din bambus la construcții: Subiectul a devenit viral după incendiul de la Wang Fuk Court

Publicat la 12:19 28 Noi 2025

Hashtagul „De ce Hong Kong folosește încă schele din bambus” a devenit viral după incendiul din clădirea Wang Cheong House. Sursa foto: Hepta

Unii observatori din lume ar putea fi surprinși că Hong Kong – un hub financiar strălucitor – nu a renunțat mai devreme la bambus. Hashtagul „De ce Hong Kong folosește încă schele din bambus” a devenit viral joi, pe platforma chineză Weibo, după incendiul devastator care a cuprins complexul de locuințe Wang Fuk Court din oraș, mulți cerând autorităților să urmeze exemplul Chinei continentale, care a interzis schelele din bambus în 2022, potrivit CNN.

Dar intenția de a renunța la utilizarea bambusului a atras critici din partea locuitorilor, mulți afirmând că tehnica este o parte importantă a patrimoniului cultural local și trebuie păstrată.

Schelele sunt aproape omniprezente pe străzi, reprezentând o prezență vizuală emblematică ce reflectă ritmul continuu al construcțiilor și reconstrucțiilor care au definit Hong Kong-ul timp de decenii.

Dincolo de rolul lor în dezvoltarea structurii urbane moderne a orașului, bambusul a jucat un rol esențial și în construcția teatrelor temporare de operă cantoneză.

Unii muncitori din construcții și sindicate au contestat ideea că bambusul ar fi nesigur, invocând reglementările stricte care îl însoțesc.

Regulile pentru folosirea schelelor de bambus în Hong Kong

Toate proiectele ce folosesc schele din bambus trebuie să respecte un cod guvernamental cu reguli actualizate periodic.

Acestea includ: grosimea minimă a bambusului, rezistența minimă a benzilor de nailon folosite pentru legături, distanțele corecte dintre stâlpi și multe alte detalii.

Printre aceste reguli se află și cerința ca toate plasele, ecranele, prelatele și foliile folosite pentru acoperirea fațadelor clădirilor „să aibă proprietăți ignifuge adecvate, conforme cu un standard recunoscut”.

Codul nu este o lege – însă nerespectarea lui poate avea consecințe în cadrul unor proceduri penale.

Liderul Hong Kong-ului, John Lee, a declarat într-o conferință de presă că un grup de lucru va investiga „dacă pereții exteriori ai clădirii respectă standardul de rezistență la foc”.

„Dacă există vreo abatere, vom urmări răspunderea în conformitate cu legile și reglementările”, a adăugat el.

„Cladirea nu este proiectată pentru o propagare atât de rapidă a focului pe exterior”

Pe măsură ce anchetatorii își continuă munca, profesorul Huang spune că motivul inițial al incendiului este mai puțin important decât factorii externi care au permis ca o flacără mică și izolată să se transforme într-un incendiu uriaș, extins la peste șapte clădiri și soldat cu peste 120 de morți.

„Cred că originea incendiului nu este atât de critică, pentru că clădirea este proiectată să facă față unor incidente izolate de acest fel – dar nu este proiectată pentru o propagare atât de rapidă a focului pe exterior și, în cele din urmă, înapoi în interior”, a spus el, comparând situația cu devastatorul incendiu de la Grenfell Tower, Londra, din 2017.

Și alți experți au exprimat opinii asemănătoare.

„Deși identificarea sursei inițiale este importantă pentru interesul public, ea este, în mare parte, irelevantă în ansamblul acestui dezastru”, a declarat Anwar Orabi, lector în inginerie pentru siguranță la incendiu la Universitatea din Queensland, care a locuit timp de mai mulți ani în Hong Kong.

„Ceea ce contează cel mai mult este că focul a reușit să se extindă dincolo de locul și clădirea în care a început”, a adăugat el.

„Mulți factori ar fi putut contribui, inclusiv schelele, care probabil au oferit un «coridor» vertical pentru propagarea flăcărilor și un mediu prielnic pentru ca scânteile din structurile adiacente să aprindă alte materiale.”