Guvernul dă 1,6 miliarde de lei pentru rachete Patriot și modernizarea tunurilor antiaeriene ale armatei române la standard „Iron Dome”

Tragere cu tunurile antiaeriene Oerlikon ale armatei române, care vor fi modernizate. Sursa foto: Facebook/MApN

Guvernul Bolojan a decis alocarea a 1,6 miliarde de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru suplimentarea bugetului MApN. Banii vor fi folosiți pentru achitarea unor contracte pentru achiziții militare. Printre acestea: modernizarea sistemelor antiaeriene la standard „C-RAM” („Counter Rockets, Artillery, Mortars”), pentru contracararea proiectileor de artilerie și a rachetelor, similar scutului „Iron Dome”.

Contractele pentru achiziții de armament includ:

•⁠ ⁠Modernizarea sistemului de artilerie antiaeriană Oerlikon Model GDF 103 la standardul sistem AA (antiaerian) cu capacități C-RAM;

Tunuri Oerlikon din dotarea armatei române. Foto: Facebook/Pro Patria/MApN

•⁠ ⁠Infrastructura Baza 57 Aeriană în cazarma 888 Mihail Kogălniceanu;

•⁠ ⁠Elicopter H215M cu capabilități de luptă la suprafață (AsuW);

•⁠ ⁠Autospeciale capacitate mărită intervenții la incendii aeroportuare;

•⁠ ⁠Autospecială de acces radio pentru sisteme radar și ISR;

•⁠ ⁠Sistem dislocabil pentru funcționare structură de nivel B-850 PAX;

•⁠ ⁠Obligații contractuale acorduri-cadru în domeniul IT și comunicații, securitate și apărare cibernetică

Armata română mai cumpără și rachete Patriot

Guvernul a aprobat, în acest sens, două hotărâri de guvern: una privind alocarea de 1,3 miliarde de lei și alta privind alocarea, tot din fondul de rezervă, a 300 de miliarde pentru infrastructura bazei Mihail Kogălniceanu și achiziția de rachete Patriot PAC-2, prin NATO Support and Procurement Agency.

În luna iulie a acestui an, ministrul Apărării de la acea vreme, Ionuț Moșteanu, a declarat că România intenționează să achiziționeze componente ale sistemului de apărare antiaeriană Iron Dome, dezvoltat și utilizat de Israel.

Ulterior, MApn a confirmat semnarea unui acord-cadru pentru achiziția sistemelor antiaeriene SHORAD-VSHORAD (cu rază scurtă și medie de acțiune), cu compania israeliană Rafael Advanced Defense Systems Ltd., implicată direct în realizarea „Iron Dome”. Valoarea contractului este de peste 2 miliarde de euro.

„Este vorba despre baterii de rachete defensive pe care nu le avem și de care avem nevoie (...) Când vedem imagini din Tel Aviv în timpul atacului iranian, vedem Iron Dome, adică (sistemul) SHORAD-VSHORAD, care protejează Tel Avivul. Ne va proteja și pe noi. Fie că este vorba despre aeroporturi, baze militare sau, Doamne ferește, dacă va trebui să ne apărăm orașele”, a spus ministrul Apărării.

Achizițiile militare reprezintă în prezent aproape 30% din bugetul național pentru Apărare.