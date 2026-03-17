Motorina premium se apropie de 10 lei, benzina a ajuns la 8,82 lei pe litru. Două scumpiri într-o zi la un mare lanț de benzinării

Preţurile carburanţilor continuă să crească în ţara nostră, în contextul războiului din Orientul Mijlociu şi a scumpirii barilului de petrol, care a ajuns, marţi, la aproape 104 dolari. În România, un litru de motorină premium se apropie de 10 lei, iar benzina de 9 lei/litru. O companie care deţine un mare lanţ de benzinării a aplicat, marţi, două scumpiri la pompă, în Bucureşti. Dacă, dimineaţă, litrul de motorină standard costa 9,24 lei, după ce, în ultimele zile a fost 9,15 lei, spre seara zilei de marţi un litru de motorină costa 9,33 lei. Motorina premium se vindea cu 9,88 lei pe litru.

Asta în timp ce un litru de benzină a ajuns la 8,82 lei, faţă de 8,76 lei pe litru, cât costa marţi dimineaţă.

Cotația de referință internațională Brent a urcat cu 2,45%, marţi dimineaţă, la 102,57 dolari pe baril, iar marţi seară se apropia de 104 dolari barilul, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 2,51%, la 95,85 dolari pe baril, la ora 20:44 ET.

"Administrația Trump transmite mesaje contradictorii în privința duratei războiului, iar piața se concentrează tot mai mult asupra acțiunilor de pe teren, care rămân de natură escaladatoare", a declarat Saul Kavonic, șeful cercetării în energie la MST Marquee.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite permit petrolierelor iraniene să tranziteze Strâmtoarea Hormuz.

The Wall Street Journal a relatat că SUA urmează să anunțe în curând o coaliție de țări care să escorteze navele prin strâmtoare, citând oficiali. Totuși, președintele Donald Trump a sugerat luni că această coaliție nu este încă pe deplin formată, în timp ce a cerut altor țări să se implice.