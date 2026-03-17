Motorina în România a crescut la 9,24 lei/litru, iar benzina la 8,76 lei/litru. Barilul de petrol a trecut de 102 dolari

Prețurile la carburanți continuă să crească în România, iar marți, șoferii au găsit în unele benzinării motorina la 9,24 lei pe litru și benzina la 8,76 lei pe litru. Se întâmplă în contextul în care prețurile petrolului au crescut cu peste 2% marți, din cauza incertitudinilor persistente legate de o coaliție condusă de Statele Unite pentru protejarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, scrie CNBC.

Față de ziua precedentă, majorarea este de 9 bani pe litru în cazul motorinei și de 6 bani pe litru la benzină, potrivit actualizărilor semnalate pe platformele de monitorizare a prețurilor.

Cotația de referință internațională Brent a urcat cu 2,45%, la 102,57 dolari pe baril, în timp ce țițeiul american West Texas Intermediate a crescut cu 2,51%, la 95,85 dolari pe baril, la ora 20:44 ET.

"Administrația Trump transmite mesaje contradictorii în privința duratei războiului, iar piața se concentrează tot mai mult asupra acțiunilor de pe teren, care rămân de natură escaladatoare", a declarat Saul Kavonic, șeful cercetării în energie la MST Marquee.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că Statele Unite permit petrolierelor iraniene să tranziteze Strâmtoarea Hormuz. The Wall Street Journal a relatat că SUA urmează să anunțe în curând o coaliție de țări care să escorteze navele prin strâmtoare, citând oficiali. Totuși, președintele Donald Trump a sugerat luni că această coaliție nu este încă pe deplin formată, în timp ce a cerut altor țări să se implice.

Trump a adăugat că este frustrat de faptul că unele state ezită să participe. "Unele sunt foarte încântate, iar altele sunt mai puțin" le-a spus Trump jurnaliștilor, în cadrul unei conferințe de presă. "Și presupun că unele nu o vor face. Cred că avem una sau două care nu vor face asta, deși le protejăm de aproximativ 40 de ani, cu costuri de zeci de miliarde de dolari."

Statele Unite le-au cerut aliaților să trimită forțe militare pentru a proteja traficul petrolierelor prin strâmtoare. Circulația navelor prin această rută maritimă vitală s-a redus puternic după atacurile iraniene.

"Amploarea uriașă a perturbării aprovizionării cu petrol face dificilă găsirea unei soluții adecvate de către piață", a declarat Warren Patterson, șeful strategiei pentru mărfuri la ING. "Deși administrația SUA a promovat ideea unor garanții de asigurare și a unor escorte navale, niciuna dintre aceste măsuri nu s-a concretizat până acum", a subliniat Patterson.

El a adăugat că escortarea navelor comerciale prin Strâmtoarea Ormuz ar expune navele militare riscului de a fi atacate, astfel că SUA ar putea amâna o astfel de intervenție până când va considera că capacitatea Iranului de a lansa atacuri asupra navelor a fost redusă.

Situată între Oman și Iran, strâmtoarea funcționează ca o arteră vitală pentru comerțul global cu petrol. Aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat această rută în 2025, reprezentând circa 31% din totalul fluxurilor maritime de țiței, potrivit firmei de consultanță energetică Kpler.