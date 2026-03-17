Războiul din Iran lovește industria europeană care depinde de energie: „Firmele mici nu pot rezista. Vor da faliment”

6 minute de citit Publicat la 23:45 17 Mar 2026 Modificat la 23:55 17 Mar 2026

Războiul din Iran este cea mai recentă lovitură pentru industrii precum oțelul și chimia, deja slăbite de ani de costuri energetice uriașe și de concurența ieftină din străinătate.

Războiul din Iran începe să lovească dur economia reală din Europa, punând sub presiune industriile care depind masiv de energie. Costurile la gaze cresc accelerat, lanțurile de aprovizionare sunt afectate, iar companii din sectoare-cheie precum oțelul și chimia avertizează că intră din nou în „modul de supraviețuire”, scrie The Guardian.

În cei 160 de ani de existență, cuptoarele companiei Somers Forge din regiunea Black Country au turnat coloane de oțel pentru Banca Angliei, componente pentru ancora Titanicului și - mai recent - arbori de elice pentru submarinele nucleare britanice.

Impactul economic al conflictului cu Iranul este doar cel mai recent dintr-o serie de șocuri geopolitice cu care s-a confruntat această afacere de familie, însă este deja „foarte dăunător”, spune Tammy Inglis, director financiar al Somers.

Energia reprezenta aproximativ o cincime din costurile de producție ale uzinei, care are 140 de angajați în Halesowen, înainte de izbucnirea conflictului, însă această pondere este acum în creștere.

„Toată lumea își strânge rândurile și cheltuie doar strictul necesar”, a spus Inglis. „Ești în modul de supraviețuire”.

Situația este similară pentru companiile mari consumatoare de energie din Marea Britanie și Europa. Războiul din Iran este cea mai recentă – și pentru unii posibil decisivă – lovitură pentru industrii precum oțelul și chimia, deja slăbite de ani de costuri energetice uriașe și de concurența ieftină din străinătate.

La combinatul British Steel din Scunthorpe, costurile de operare ale uzinei, trecută anul trecut sub control public, ajung deja la 1,3 milioane de lire pe zi.

Conflictul a perturbat aprovizionarea globală după ce Iranul a început să atace nave în Golf și a blocat accesul prin strâmtoarea Ormuz, ruta îngustă prin care trece, în mod normal, o cincime din petrolul și gazele lumii.

Prețurile angro la gaze în Marea Britanie au urcat până la 171 de pence pe therm (unitate de măsură pentru gaz în Marea Britanie – n.r.) după izbucnirea conflictului – cel mai ridicat nivel de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022 – de la 78 pence la finalul lunii februarie. La începutul acestei săptămâni, acestea se situau în jurul valorii de 132 pence pe therm.

Regatul Unit importă aproximativ 70% din gazul său, ceea ce îl face vulnerabil la fluctuațiile de preț.

Inglis a precizat că factura lunară la gaze a Somers Forge a crescut de la 150.000 de lire la până la 250.000 de lire, în funcție de prețurile recente. „Din păcate, în acest moment, pur și simplu trebuie să acceptăm prețurile așa cum vin”, explică el.

Criza din industria chimică se adâncește

Situația este și mai gravă în sectorul chimic, unde companiile folosesc gazul nu doar ca sursă de energie, ci și ca materie primă, ceea ce înseamnă că fiecare creștere de preț le afectează de două ori.

Industria chimică din Marea Britanie era deja în criză înainte de războiul din Iran, în principal din cauza costurilor ridicate ale energiei. Producția a scăzut cu 60% din 2021, potrivit Asociației Industriei Chimice, iar cel puțin 25 de unități s-au închis în această perioadă.

Peter Huntsman, șeful grupului global Huntsman Corporation, a cumpărat în 1999 mare parte din operațiunile britanice ale Imperial Chemical Industries (ICI), timp de decenii cel mai mare producător din Marea Britanie.

Astăzi, doar o singură fabrică Huntsman mai funcționează în Marea Britanie, la Wilton, pe Teesside, cu aproximativ 80 de angajați. Însă directorul executiv pune sub semnul întrebării viitorul acesteia dacă prețurile ridicate vor continua până în vară.

„Dacă actualele condiții economice se mențin încă trei luni, aș închide unitatea din Marea Britanie și aș importa produse din China sau SUA”, a spus el.

După primele atacuri asupra Iranului, Huntsman a impus taxe suplimentare de 20%-30% clienților din Europa și Marea Britanie pentru a acoperi costurile mai mari la gaze, însă acest lucru i-a determinat pe unii să caute alternative.

„Mulți clienți vor spune pur și simplu: «Sunt deja în dificultate. Îmi închid operațiunile… sau cumpăr din China»”, a explicat Huntsman.

Grupul Ineos al lui Jim Ratcliffe urmărește și el cu atenție impactul crizei din Orientul Mijlociu, în timp ce încearcă să gestioneze un nivel ridicat al datoriilor.

Ratcliffe a primit un ajutor guvernamental de 120 de milioane de lire în decembrie pentru a salva instalația de cracare a etilenei de la Grangemouth, însă Huntsman avertizează că nu toate companiile vor beneficia de un astfel de sprijin.

„Dacă ești Ineos, probabil vei primi ajutor de la stat. Dacă ești o companie mică, cu câteva zeci de angajați, nu vei primi nimic”, a spus el.

„Dacă nu ai un bilanț care să reziste câteva luni de criză – și majoritatea firmelor mici nu au – da, vor falimenta.”

„O problemă structurală mai amplă”

Situația este la fel de incertă și în Uniunea Europeană. Creșterea prețurilor la gaze scoate în evidență lipsa unor mecanisme eficiente de sprijin pentru industriile mari consumatoare de energie, care deja fac tranziția către surse regenerabile, avertizează organizațiile din industrie.

Adolfo Aiello, director adjunct pentru climă și energie la Eurofer, a declarat că războiul „evidențiază o problemă structurală mai amplă. Chiar dacă o mare parte din electricitatea din Europa este produsă din surse regenerabile ieftine, ultima centrală pe gaz stabilește prețul pentru toată lumea. Astfel, șocurile geopolitice se transmit direct în facturile industriei europene”.

Industria siderurgică europeană avertizează de peste un an că riscă să se prăbușească dacă nu se schimbă modul de stabilire a prețurilor la energie.

Costurile energetice sunt deja printre cele mai ridicate din lume, mult peste cele din SUA și China, iar „vârfurile suplimentare” generate de război „nu fac decât să agraveze o situație deja fragilă”, a spus Aiello.

Transporturi afectate

Criza nu afectează doar petrolul și gazele. În regiune sunt blocate și transporturi importante de materii prime și produse chimice.

Săptămâna trecută, erau reținute 26 de nave care transportau 1,5 milioane de tone de bauxită, calcar, nisip și sulf, 18 nave cu cereale – în principal porumb – și 19 nave cu 855 de tone de îngrășăminte, în special uree și fosfați.

Cel mai expus este sectorul agricol european, care își asigură 11% din necesarul de uree din Golf și încă 26% din Egipt, unde producția depinde de gazul natural importat din Israel.

„Prețul ureei egiptene a crescut de la 500 de dolari pe tonă la începutul războiului la peste 650. Există un impact direct asupra prețului îngrășămintelor”, a spus Arthur Portier, consultant Argus Media.

Impactul este și mai rapid în China, India, Pakistan și Bangladesh, care depind mult mai mult de Iran și regiunea Golfului pentru energie.

Peste 50% din petrolul importat de China provine din Golf, comparativ cu 12% în UE, potrivit datelor vamale chineze și Eurostat.

Grupul chimic german BASF a declarat că este prea devreme pentru a evalua impactul războiului, dar că aprovizionarea actuală este sigură.

„Având în vedere volatilitatea ridicată și durata incertă a conflictului, nu este posibilă în acest moment o evaluare fiabilă a impactului financiar”, a transmis un purtător de cuvânt.

Ecouri ale crizei din Ucraina

În Black Country, Somers Forge – una dintre ultimele companii de acest tip din Marea Britanie – continuă să furnizeze componente pentru Ministerul Apărării de peste un secol.

Tammy Inglis se teme de efecte economice de durată. Evoluția prețurilor depinde de cât de repede va fi refăcută infrastructura energetică afectată – un proces care ar putea dura săptămâni sau luni, chiar și după încheierea conflictului.

Compania cumpără o parte din energie în avans pentru a fixa prețurile, dar rămâne expusă fluctuațiilor zilnice ale pieței.

„Brokerul meu m-a sunat și mi-a spus să mai cumpărăm energie… dar dacă te angajezi să cumperi gaz pentru 2027 la prețurile de azi, s-ar putea ca atunci să fie la jumătate”, a spus ea. „Și atunci nu mai ești competitiv”.

Prețurile oțelului cresc deja în Europa, iar furnizorii mențin ofertele doar 24 de ore, față de o lună în mod obișnuit, ceea ce face dificilă stabilirea prețurilor pentru clienți fără riscuri.

Situația amintește de criza din Ucraina, când compania a fost nevoită să concedieze angajați.

„Atunci pierdeam bani și a trebuit să dăm oameni afară”, a declarat Inglis. „E încă devreme, dar există riscul să ajungem din nou acolo”.