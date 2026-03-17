Avioanele F-15E Strike Eagle, folosite în cadrul Operațiunii Epic Fury, pot zbura cu viteze de 2,5 ori mai mari decât cea a sunetului

3 minute de citit Publicat la 23:45 17 Mar 2026 Modificat la 00:10 18 Mar 2026

Un avion de luptă capabil să atingă de 2,5 ori viteza sunetului și să lovească simultan ținte aeriene și terestre, F-15E Strike Eagle este una dintre cele mai importante arme ale SUA în operațiunile din Orientul Mijlociu. Incidentul recent în care trei astfel de aparate au fost doborâte din greșeală readuce în atenție performanțele și rolul strategic al acestui avion în conflictele moderne, scrie Business Insider.

F-15E Strike Eagle, avioane de vânătoare proiectate pentru misiuni aer-aer și aer-sol, sunt în mod obișnuit o forță dominantă pe cer.

Când trei F-15E Strike Eagle au fost doborâte din greșeală de Kuweit în timpul Operațiunii Epic Fury, atenția s-a îndreptat din nou asupra unuia dintre cele mai rapide și versatile avioane ale Forțelor Aeriene americane.

Iată ce trebuie să știi despre F-15E Strike Eagle, un avion avansat pe care SUA îl folosesc pentru a lovi din aer arsenalul de rachete și bazele de drone ale Iranului.

F-15E Strike Eagle este în serviciul Forțelor Aeriene ale SUA de aproape 40 de ani.

Primul model F-15A a zburat în 1972, iar primele F-15E au fost produse în 1988, potrivit US Air Force.

Este cel mai rapid avion pilotat din dotarea Forțelor Aeriene americane.

Acest avion de luptă, capabil de misiuni aer-aer și aer-sol, poate atinge viteze de aproximativ 3.000 km/h, adică 2,5 ori viteza sunetului.

Raportul ridicat tracțiune-greutate îi permite să accelereze chiar și în timpul urcării verticale.

Același avantaj îi permite să execute viraje strânse fără să piardă viteză. Avionul este echipat cu două motoare Pratt & Whitney F100, fiecare generând peste 23.000 de livre-forță.

O altă caracteristică distinctivă este sistemul „head-up display”, care proiectează informațiile de zbor și tactice direct pe parbriz.

Astfel, piloții pot urmări și ataca ținte, verifica starea armamentului și accesa date esențiale fără să-și ia ochii de la câmpul vizual.

Avionul este echipat și cu sistemul LANTIRN (Low Altitude Navigation and Targeting Infrared for Night).

Acest sistem permite zborul în orice condiții meteo și atacuri la joasă altitudine, inclusiv pe timp de noapte. El este format din două module montate sub avion: unul pentru navigație și unul pentru țintire.

F-15E Strike Eagle poate transporta atât armament nuclear, cât și convențional.

Armamentul include un tun de 20 mm montat intern, cu 500 de cartușe, rachete AIM-9 Sidewinder și AIM-120 AMRAAM, rachete aer-aer ghidate radar de rază medie.

De asemenea, avionul poate transporta frecvent muniții pentru atac la sol, precum JDAM (Joint Direct Attack Munition), un sistem care transformă bombele clasice în „bombe inteligente” cu ghidaj GPS.

F-15E Strike Eagle este operat de un pilot și un ofițer de sisteme de armament.

Ofițerul stă în spatele pilotului și gestionează senzorii și sistemele de armament ale aeronavei.

Există și variante cu un singur loc, precum F-15A și F-15C.

Avionul poate zbura aproximativ 3.900 de kilometri fără realimentare și poate fi alimentat și în aer.

F-15E Strike Eagle are o capacitate de combustibil de aproximativ 16.100 de kilograme.

Realimentarea în zbor este realizată de avioane KC-135 Stratotanker, dezvoltate de Boeing în anii 1950.

Aceste aeronave au fost, de asemenea, desfășurate în Israel în cadrul Operațiunii Epic Fury. Una dintre ele s-a prăbușit joi în vestul Irakului, provocând moartea a șase militari americani. Comandamentul Central al SUA a precizat că incidentul este în curs de investigare și că „nu a fost cauzat de foc inamic sau prietenesc”.

Costul unui F-15E era de 31,1 milioane de dolari în 1998, potrivit datelor Forțelor Aeriene americane, echivalentul a aproximativ 62,3 milioane de dolari în prezent, ajustat la inflație.

Modelele mai noi ajung la aproximativ 100 de milioane de dolari, potrivit The Wall Street Journal.

Cea mai recentă versiune este F-15EX Eagle II, care beneficiază de sisteme de control mai avansate și motoare modernizate.

La 1 martie, apărarea aeriană a Kuweitului a doborât din greșeală trei avioane F-15E americane în cadrul Operațiunii Epic Fury, într-un incident descris de Comandamentul Central al SUA drept „foc prietenesc”.

Toți cei șase membri ai echipajelor s-au catapultat în siguranță. Incidentul este în curs de investigare.

„Kuweitul a recunoscut acest incident și suntem recunoscători pentru eforturile forțelor de apărare kuweitiene și pentru sprijinul acordat în această operațiune”, a transmis CENTCOM.