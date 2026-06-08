UE a plătit cu 47 miliarde de euro mai mult pentru importurile de energie, de când a început războiul din Iran

UE a plătit cu 47 miliarde de euro mai mult pentru importurile de energie. Sursa foto: Getty Images

Costurile Uniunii Europene cu importurile de combustibili fosili au crescut cu 47 miliarde de euro (54,3 miliarde de dolari) de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu, în urmă cu 100 de zile, notează Agerpres.

"Acesta este preţul pe care îl plătim fără nicio moleculă de energie în plus", a declarat luni un purtător de cuvânt al Comisiei Europene (CE).

"Dar este important să spunem că nu am suferit niciun fel de perturbări. Securitatea aprovizionării este asigurată şi acesta este cel mai important lucru", a adăugat oficialul.

Acest fapt a fost posibil pentru că UE şi-a diversificat sursele de energie, a sporit ponderea energiei interne şi a îmbunătăţit eficienţa energetică, a explicat purtătorul de cuvânt.

Executivul comunitar "este pregătit să adopte acţiuni suplimentare dacă va fi necesar", a dat asigurări oficialul.

Planul UE pentru facturi mai mici la energie

Surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul au anunţat că Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă şi flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condiţiile în care costurile ridicate ale electricităţii continuă să afecteze economia regiunii.

Potrivit surselor, Comisia Europeană intenţionează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente şi modificări fiscale menite să promoveze energia curată.

Planul Bruxelles-ului reflectă efortul UE de a trece de la petrol şi gaze la energia regenerabilă produsă local. Deşi Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană şi fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibilii fosili importaţi pentru 57% din consumul de energie.

Pentru a accelera tranziţia energetică, UE vrea ca nivelul minim al accizei la electricitate să fie mai mic decât în cazul gazelor naturale. De asemenea, Comisia caută o opţiune ţintită pentru a reduce impozitarea energiei pentru industriile mari consumatoare, care au avertizat de mult timp că facturile uriaşe la energie le subminează capacitatea de a investi în regiune şi există riscul închiderii fabricilor.

Propunerea Executivului comunitar urmează să fie dezvăluită luna viitoare, alături de o strategie de electrificare a UE, care deţine cea mai interconectată reţea din lume, dar are nevoie de investiţii masive pentru modernizarea acesteia. Comisia doreşte să facă reţelele mai flexibile şi să evite situaţiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt obligaţi să închidă instalaţiile în zilele însorite sau cu vânt, deoarece există mai multă electricitate decât poate utiliza regiunea.

De asemenea, noul regulament ar introduce o obligaţie minimă de implementare la nivelul UE a contoarelor inteligente, pentru a se asigura că cel puţin jumătate dintre clienţii finali din fiecare stat membru sunt acoperiţi de un astfel de sistem până la sfârşitul deceniului. Obiectivul de adoptare ar urma să fie majorat până la cel puţin 65% în 2033.