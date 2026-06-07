Planul UE pentru facturi mai mici la energie electrică. Cum s-ar face trecerea de la petrol şi gaze la energia regenerabilă

Planul UE pentru facturi mai mici la energie electrică / FOTO: Agerpres

Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducere taxelor pentru energia regenerabilă şi flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condiţiile în care costurile ridicate ale electricităţii continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg, notează Agerpres.

Potrivit unui document de lucru consultat de Bloomberg News, Comisia Europeană intenţionează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente şi modificări fiscale menite să promoveze energia curată. "Această propunere abordează preocupările legate de creşterea costurilor energiei, deoarece acestea sunt influenţate nu numai de preţurile ridicate şi volatile, ci şi de creşterea costurilor în interiorul sistemului", se precizează în documentul executivului comunitar.

Planul Bruxelles-ului reflectă efortul UE de a trece de la petrol şi gaze la energia regenerabilă produsă local. Deşi Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană şi fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibilii fosili importaţi pentru 57% din consumul de energie. Creşterile de preţuri apărute în urma războiului din Iran sporesc factura la importurile Europei cu 500 de milioane de euro pe zi, conform estimărilor Comisiei.

Tranziţia energetică, accelerată

Pentru a accelera tranziţia energetică, UE vrea ca nivelul minim al accizei la electricitate să fie mai mic decât cel la gaze naturale. De asemenea, Comisia caută o opţiune ţintită pentru a reduce impozitarea energiei pentru industriile mari consumatoare , care au avertizat de mult timp că facturile mari la energie le subminează capacitatea de a investi în regiune şi există riscul închiderii fabricilor.

Propunerea executivului comunitar urmează să fie dezvăluită luna viitoare, alături de o strategie de electrificare a UE, care deţine cea mai interconectată reţea din lume, dar are nevoie de investiţii masive pentru modernizarea reţelei. Comisia doreşte să facă reţelele mai flexibile şi să evite situaţiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt obligaţi să închidă instalaţiile în zilele însorite sau cu vânt, deoarece există mai multă electricitate decât poate utiliza regiunea.

"Utilizatorii reţelelor electrice ar trebui stimulaţi să se comporte într-un mod prietenos cu sistemul, ajustându-şi consumul de energie sau mutându-l către momentele şi locurile în care sunt disponibile cele mai ieftine surse de energie şi când este cel mai rentabil pentru întregul sistem", se arată în documentul Comisiei.

De asemenea, noul regulament ar introduce o obligaţie minimă de implementare la nivelul UE a contoarelor inteligente pentru a se asigura că cel puţin jumătate dintre clienţii finali din fiecare stat membru sunt acoperiţi de un astfel de sistem până la sfârşitul deceniului. Obiectivul de adoptare ar urma să fie majorat până la cel puţin 65% în 2033.