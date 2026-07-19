Unde s-au vândut cele mai multe locuințe în Europa în 2025. Franța conduce detașat, cu peste un milion

3 minute de citit Publicat la 16:30 19 Iul 2026 Modificat la 16:30 19 Iul 2026

Piața imobiliară din Europa și-a recăpătat avântul în 2025, chiar dacă prețurile proprietăților au continuat să urce în majoritatea țărilor de pe continent. sursa foto: Getty

Vânzările de locuințe au crescut în 17 din 20 de țări europene în 2025, pe fondul scăderii costurilor de creditare, care a contribuit la relansarea cererii. Franța a înregistrat peste un milion de tranzacții, în timp ce Slovenia a raportat cea mai puternică creștere procentuală, scrie Euronews.

Piața imobiliară din Europa și-a recăpătat avântul în 2025, chiar dacă prețurile proprietăților au continuat să urce în majoritatea țărilor de pe continent. Belgia și Austria s-au numărat printre statele care au consemnat o creștere anuală a vânzărilor de peste 20%.

Imobiliarele reprezintă principala sursă de avuție a gospodăriilor din zona euro, potrivit Băncii Centrale Europene. În timp ce cei mai mulți cumpărători achiziționează o locuință pentru a locui în ea, alții privesc proprietățile ca pe o investiție.

Datele Eurostat arată diferențe considerabile în evoluția piețelor, variațiile anuale ale vânzărilor mergând de la un declin de 4,1% în Croația până la o creștere de 29,9% în Slovenia.

„Tranzacțiile imobiliare rezidențiale sunt influențate în principal de accesibilitatea creditelor ipotecare, de dobânzi, de veniturile gospodăriilor, de gradul de ocupare, de încrederea consumatorilor și de oferta de locuințe”, a declarat pentru Euronews Business Mikk Kalmet, consultant imobiliar la Global Property Guide.

Lituania (22,8%), Austria (21,4%) și Belgia (20,2%) au înregistrat creșteri de peste 20%. Majorarea anuală a fost de două cifre și în Luxemburg (18,6%), Ungaria (17,3%), Țările de Jos (13,9%), Danemarca (12,7%), Franța (11,2%) și Portugalia (10,5%).

Letonia (9,2%), Finlanda (9%) și Norvegia (8,3%) au consemnat creșteri apropiate de 10%.

Dintre cele mai mari economii ale Europei, date au fost disponibile doar pentru Spania și Franța. Vânzările de locuințe din Spania au crescut cu 5,4%.

„Franța a înregistrat una dintre cele mai notabile schimbări de direcție, trecând de la un declin în 2024 la creștere în 2025, în timp ce Spania a menținut o evoluție pozitivă în ambii ani, ceea ce indică o cerere relativ rezistentă”, a spus Kalmet.

Croația: chiriile explodează, dar vânzările de locuințe continuă să scadă

Croația nu a fost singura țară în care vânzările au scăzut. Bulgaria și Polonia au raportat, de asemenea, ușoare declinuri, de 2,5% și, respectiv, 1,1%.

În 2024, vânzările de locuințe scăzuseră în șase țări, față de trei în 2025.

Kalmet a remarcat că activitatea de pe piața imobiliară s-a intensificat în cea mai mare parte a UE în 2025.

„Acest lucru indică o redresare amplă a activității de piață, care reflectă probabil condițiile de finanțare mai bune și eliberarea cererii amânate în perioada dobânzilor ridicate”, explică el.

Croația este o destinație turistică și de vacanță foarte căutată, unde prețurile locuințelor și chiriile cresc rapid. Prețurile locuințelor au urcat cu 14,3% între primele trimestre ale anilor 2025 și 2026, a patra cea mai mare creștere din Europa. Croația a înregistrat și cel mai puternic avans al chiriilor, de 39,1% în aceeași perioadă.

Cu toate acestea, numărul vânzărilor de locuințe din țară a scăzut pentru al patrulea an consecutiv.

„Croația a fost singura țară care a consemnat scăderi în ambii ani, ceea ce evidențiază faptul că factorii interni au continuat să influențeze evoluția pieței imobiliare, în ciuda redresării generale din Europa”, mai spune Kalmet.

Peste un milion de locuințe vândute în Franța

Dintre cele 14 țări pentru care existau date, Franța s-a situat pe primul loc, cu peste un milion de locuințe vândute în 2025.

În același timp, prețurile locuințelor din Franța au crescut cu doar 0,1% între primele trimestre ale anilor 2025 și 2026.

În Țările de Jos, 265.000 de locuințe și-au schimbat proprietarii. Ungaria, Belgia, Portugalia și Norvegia au raportat fiecare între 130.000 și 160.000 de vânzări de locuințe.

Slovenia a avut cea mai mare creștere anuală în termeni procentuali, dar și cel mai mic număr de tranzacții – 11.000.

Kalmet a observat că mai multe piețe de dimensiuni reduse, printre care Slovenia, Lituania, Belgia și Ungaria, au înregistrat creșteri deosebit de puternice, deși variațiile procentuale pot părea mai mari pe piețele mici.

Costuri de construcție ridicate și ofertă nouă limitată

Consultantul a subliniat, de asemenea, că piața a început să se redreseze pe măsură ce Euribor și celelalte dobânzi bancare s-au stabilizat. Cei care ezitaseră să cumpere într-o perioadă de incertitudine au beneficiat de o mai mare predictibilitate începând de la sfârșitul anului 2024.

Kalmet a mai spus că nivelul ridicat al costurilor de construcție și volumul redus al lucrărilor de edificare au continuat să limiteze oferta de locuințe.