După atacul cibernetic de la Cadastru, Senatul prelungeşte termenul pentru cumpărarea locuinţelor cu TVA de 9%

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Senatul a adoptat luni, în sesiune extraordinară, o propunere legislativă care le permite celor ce au semnat precontracte de cumpărare a unor locuinţe până la 31 iulie 2025 să finalizeze procedura fără TVA majorat până pe 30 septembrie 2026. Măsura urmăreşte ca aceşti cumpărători să nu fie afectaţi de atacul cibernetic care a lovit Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, scrie Agerpres.

Potrivit proiectului, „în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei legi şi data de 30 septembrie 2026 inclusiv, persoana fizică în mod individual sau în comun cu altă persoană fizică/alte persoane fizice poate achiziţiona o singură locuinţă cu cota redusă de TVA de 9% dacă (...) locuinţa are o suprafaţă utilă de maximum 120 mp, exclusiv anexele gospodăreşti şi o valoare inclusiv a terenului pe care este construită care nu depăşeşte suma de 600.000 lei, exclusiv TVA”.

La momentul livrării – care nu poate depăşi data de 30 septembrie 2026 – locuinţa trebuie să poată fi locuită ca atare, conform condiţiilor legale în vigoare la data încheierii actelor juridice ce au avut ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea unei astfel de locuinţe.

De asemenea, până la 1 octombrie 2026 se aplică o cotă redusă de TVA de 9% pentru livrarea de clădiri, inclusiv a terenului pe care sunt construite, către primării, în vederea atribuirii de către acestea, cu chirie subvenţionată, unor persoane sau familii a căror situaţie economică nu le permite accesul la o locuinţă în proprietate sau închirierea uneia în condiţiile pieţei – cu condiţia ca actele juridice având ca obiect plata în avans pentru achiziţionarea acestora să fi fost încheiate până la 1 august 2025.

Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare urmează să fie dezbătută de Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.