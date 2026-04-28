Un milionar american a locuit în vila istorică din Florența de unde Galileo observa cerul, iar acum o vinde: Cum arată și cât costă

Vila din Florența de unde Galileo Galilei observa cerul. Sursa foto: Lionard Luxury Real Estate

O vilă florentină, situată între oraş şi zona rurală, al cărei turn - potrivit surselor istorice - a fost folosit de Galileo Galilei pentru a observa cerul, este acum scoasă la vânzare de către Lionard Luxury Real Estate. Cercetătorul locuia în imediata vecinătate, la începutul secolului al XVII-lea, transmite ANSA marţi.

„Din această casă, Galileo Galilei, contemplând mişcarea stelelor, a dedus mişcarea Pământului”, se poate citi pe o placă amplasată în interiorul proprietăţii, situată pe Costa San Giorgio, o stradă prestigioasă de pe deal din cartierul Oltrarno al oraşului Florenţa, la doar câţiva paşi de Ponte Vecchio.

Grădină privată și terasă cu privelişte panoramică de 360 de grade asupra orașului

Locuinţa are o suprafaţă interioară de circa 642 de metri pătraţi şi dispune de o grădină privată de 330 de metri pătraţi, precum şi de două terase în interiorul turnului, dintre care una oferă o privelişte panoramică de 360 de grade asupra oraşului, de la Catedrala Duomo până la Forte Belvedere, în apropierea renumitelor grădini Bardini şi Boboli.

Doi milionari americani au cumpărat vila ca reședință de familie

Proprietatea aparţine unui antreprenor american, care a cumpărat-o împreună cu soţia sa ca reşedinţă de familie în Florenţa. Având intenţia de a se muta mai aproape de copiii lor care studiază în străinătate, proprietatea a fost scoasă astăzi la vânzare la preţul de 12,5 milioane de euro.

Reşedinţa oferă spaţii interioare mari şi luminoase, concepute pentru un stil de viaţă contemporan, dispuse pe trei etaje şi conectate printr-un lift. În acelaşi timp, aceasta îşi păstrează caracterul istoric, într-un cadru care oferă intimitate şi linişte.

Parterul, care oferă acces direct la grădină, cuprinde o sufragerie, o sală de fitness şi o bucătărie care se deschide către o verandă spaţioasă, concepută ca o zonă de living în aer liber. La primul etaj se află o sufragerie spaţioasă cu un şemineu, mai multe spaţii interconectate pentru familie şi oaspeţi, o sală de mese şi o bucătărie pe două niveluri, dotată cu o zonă pentru micul dejun, cămară şi spălătorie.

La etajul al doilea se află dormitorul principal cu două băi proprii, fiecare având propriul antreu, precum şi un birou privat. Grădina este o oază de linişte în inima oraşului şi poate găzdui evenimente private cu până la 120 de invitaţi.