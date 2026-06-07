Grecia a fost zguduită de mai multe cutremure. Seisme de 5,2 s-au produs în insula Evia. S-au resimțit și în Atena

<1 minut de citit Publicat la 14:31 07 Iun 2026 Modificat la 14:32 07 Iun 2026

Mai multe cutremure cu magnitudinea de aproximativ 5,2 s-au produs în nordul insulei Evia, din Grecia. FOTO: EMSC

Mai multe cutremure cu magnitudinea de aproximativ 5,2 s-au produs în nordul insulei Evia, în Grecia. Activitatea seismică a fost resimțită și la Atena, unde locuitorii au spus că au simțit cum se clatină clădirile din mai multe cartiere ale capitalei elene. Până acum, nu au fost semnalate pagube, scrie Euronews.

O serie de cutremure s-a produs duminică, în jurul orei 13:00, în nordul Golfului Evia. Seismele au durat aproximativ 20 de secunde, iar în minutele următoare au fost înregistrate mai multe replici.

Potrivit datelor preliminare, cel mai puternic cutremur a avut o magnitudine de aproximativ 5,2.

Oamenii de știință monitorizează atent evoluția situației în următoarele 48 de ore, pentru a evalua activitatea seismică și pentru a stabili dacă ar putea urma alte seisme semnificative.

Potrivit primarului din Mantoudi, au fost raportate alunecări de teren în mai multe puncte ale rețelei rutiere locale.

Cutremurele au fost resimțite și la Atena, unde locuitorii au semnalat mișcări seismice vizibile în mai multe zone ale capitalei Greciei, însă nu au fost raportate pagube materiale.

Zona are o istorie lungă de activitate seismică și este considerată una dintre regiunile Greciei cele mai expuse la cutremure.