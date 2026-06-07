Motorul de 100 de tone care funcționează doar cu bioetanol din trestie de zahăr. Brazilia ar putea transforma industria energetică

Inginerii își propun să acumuleze circa 4.000 de ore de funcționare în condiții reale. Foto: Getty Images

Pe 2 iunie 2026, în nord-estul Braziliei, o centrală electrică alimentată până acum cu păcură a început să testeze utilizarea etanolului obținut din trestie de zahăr drept combustibil principal pentru producerea energiei electrice. Proiectul este o premieră mondială și se va desfășura pe parcursul a doi ani, potrivit Media24.

Inițiativa este dezvoltată de compania braziliană Energetica Suape II împreună cu producătorul finlandez Wärtsilä, unul dintre cei mai mari constructori de motoare industriale și maritime din lume. Obiectivul este simplu, dar ambițios: demonstrarea faptului că bioetanolul poate fi utilizat la scară mare pentru producția de electricitate, nu doar pe post de combustibil pentru transport.

În centrul experimentului se află un motor Wärtsilä 32M modificat special pentru a funcționa cu etanol. Este vorba despre un adevărat gigant industrial, care cântărește aproximativ 100 de tone și poate genera aproape 10 megawați de putere. Motorul are aproximativ 11 metri lungime, 3 metri lățime și 4 metri înălțime.

Inginerii își propun să acumuleze circa 4.000 de ore de funcționare în condiții reale

În următorii doi ani, inginerii își propun să acumuleze circa 4.000 de ore de funcționare în condiții reale, echivalentul a aproximativ șase luni de operare continuă. Testul va permite evaluarea performanțelor, a costurilor de exploatare, a fiabilității și a impactului asupra mediului.

Brazilia pornește în această cursă cu un avantaj major. Țara este unul dintre liderii mondiali în producția de etanol din trestie de zahăr și beneficiază de o infrastructură dezvoltată în ultimele cinci decenii. Totul a început în anii 1970, când criza petrolului a determinat autoritățile să lanseze programul național Proálcool, destinat reducerii dependenței de combustibilii importați.

Ulterior, introducerea automobilelor flex-fuel, capabile să funcționeze atât cu benzină, cât și cu etanol, a transformat Brazilia într-un model la nivel global. Astăzi, peste 90% dintre mașinile noi vândute în țară pot utiliza ambele tipuri de combustibil, iar producția anuală de etanol depășește 30 de miliarde de litri.

Brazilia mizează pe resursa care i-a adus deja un avantaj competitiv: trestia de zahăr

Această infrastructură existentă oferă condiții ideale pentru extinderea utilizării etanolului și în sectorul energetic. Autoritățile braziliene au inclus deja acest combustibil printre soluțiile eligibile pentru viitoarele licitații de capacitate energetică, deschizând astfel calea unor investiții de amploare.

Experimentul de la Suape II face parte dintr-o tendință globală de căutare a alternativelor la combustibilii fosili. În timp ce unele state investesc în hidrogen, metanol sau amoniac, Brazilia mizează pe resursa care i-a adus deja un avantaj competitiv: trestia de zahăr.

Pentru Wärtsilä, proiectul reprezintă și o oportunitate comercială importantă. Compania și-a concentrat în ultimii ani strategia pe dezvoltarea unor motoare capabile să funcționeze cu diferite tipuri de combustibili alternativi, de la gaz natural și biocombustibili până la hidrogen și amoniac.

Rezultatul final depinde de modul în care este cultivată trestia de zahăr

Totuși, succesul testului nu este garantat. Specialiștii atrag atenția că există încă numeroase întrebări legate de costurile reale ale producției de energie pe bază de etanol, de impactul asupra mediului și de disponibilitatea pe termen lung a materiei prime.

Deși etanolul poate reduce semnificativ emisiile de carbon comparativ cu cărbunele sau petrolul, rezultatul final depinde de modul în care este cultivată trestia de zahăr și de efectele extinderii suprafețelor agricole. În plus, utilizarea unei cantități mai mari de etanol pentru producția de electricitate ar putea genera competiție cu sectorul transporturilor, care consumă deja volume importante.

Pentru moment, centrala din Suape rămâne un proiect-pilot. Dacă rezultatele vor fi pozitive până în 2028, Brazilia ar putea deveni primul stat care transformă etanolul din trestie de zahăr într-un pilon important al producției de energie electrică, iar tehnologia ar putea fi exportată ulterior în alte țări tropicale producătoare de trestie de zahăr.