Autostrada fantomă a Germaniei: 70 de kilometri de asfalt care duc spre nicăieri. De ce a fost abandonată Ruta 46

Ruta 46 este considerată cea mai lungă porțiune de autostradă abandonată din Germania. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Ruta 46 este considerată cea mai lungă porțiune de autostradă abandonată din Germania. Povestea ei ține mai puțin de eficiența transportului și mai mult de ideologia de construcție și propaganda din perioada nazistă, scrie Euronews.

Ruta 46 are aproximativ 70 de kilometri și este în prezent cel mai lung segment de autostradă oficial înregistrat ca ruină din Germania. Astăzi, nu mai este decât o relicvă a unui proiect început în perioada nazistă, lansat cu puțin timp înainte de Al Doilea Război Mondial și niciodată finalizat.

Traseul ar fi trebuit să lege Bad Hersfeld de Würzburg. Însă a fost conceput mai degrabă în logica propagandei de atunci decât a eficienței transportului: șoferii trebuiau să „descopere” frumusețea Germaniei, iar pe traseu urmau să fie puse în valoare puncte panoramice, precum ruinele castelului Homburg.

Construcția a început în 1937, cu mobilizarea unui număr mare de muncitori și folosirea celor mai moderne utilaje ale vremii.

La 4 octombrie 1939, lucrările au fost oprite. În contextul declanșării celui de-Al Doilea Război Mondial, prioritățile regimului s-au mutat rapid spre efortul de război.

Unul dintre elementele rămase vizibile și astăzi este un pilon de pod înalt, aflat lângă Schonderfeld, în zona râului Franconian Saale. De-a lungul traseului se mai pot vedea și alte structuri tipice anilor ’30, precum podețe din piatră cu bolți și intrări de tunel realizate din piatră naturală. Din punct de vedere tehnic, proiectul respecta standardele rețelei de autostrăzi a Reichului din acea perioadă.

După 1945, construcția nu a mai fost reluată, atât din cauza faptului că traseul era considerat nepractic – prea îngust în unele zone și cu pante dificile –, cât și pentru că Republica Federală Germania a ales alte priorități în planificarea infrastructurii. În locul acestui proiect a fost construită autostrada A7, care a devenit principala axă nord–sud prin Hessa și nordul Bavariei.

Ruta 46 este monument protejat din 2003. Este considerată cea mai lungă porțiune de traseu de autostradă din Europa care a fost păstrată continuu, dar nu a fost niciodată finalizată sau deschisă traficului.

Astăzi, fostul traseu este integrat în peisaj, iar în unele zone a devenit habitat pentru plante și animale sau potecă pentru drumeții.

Pe anumite porțiuni au fost amplasate și panouri informative care explică istoria Rutei 46.