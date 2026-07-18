BlackRock depăşeşte 15 trilioane de dolari. Unde îşi plasează banii cel mai mare administrator de active din lume

Pentru a ilustra amploarea uriaşă a activelor administrate de BlackRock, firma gestionează mai mulţi bani decât producţia economică anuală nominală estimată a oricărei ţări. sursa foto: Getty

BlackRock a devenit primul administrator de active care gestionează peste 15 trilioane de dolari (13 trilioane de euro) – aproape de trei ori producţia anuală nominală a Germaniei, cea mai mare economie a UE, scrie Euronews.

Niciun administrator de active nu mai depăşise vreodată pragul de 15 trilioane de dolari (13 trilioane de euro) înainte ca BlackRock să confirme această bornă, în rezultatele publicate miercuri. Creşterea a fost alimentată de câştigurile de pe pieţe şi de noi sume atrase de la clienţi.

În al doilea trimestru din 2026, clienţii au încredinţat gigantului cu sediul la New York 192 de miliarde de dolari net (167 de miliarde de euro), încununând un prim semestru record, în care intrările de capital au ajuns la 321 de miliarde de dolari (280 de miliarde de euro) – mai mult decât dublu faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Pentru a ilustra amploarea uriaşă a activelor administrate de BlackRock, firma gestionează mai mulţi bani decât producţia economică anuală nominală estimată a oricărei ţări, cu excepţia SUA şi a Chinei, şi de aproape trei ori mai mult decât cea a Germaniei. Trebuie precizat însă că activele administrate reprezintă un stoc de investiţii, în timp ce PIB-ul măsoară producţia economică pe parcursul unui an.

Explozia activelor a survenit într-un trimestru care s-a dovedit, la rândul său, profitabil. Potrivit raportării financiare pe al doilea trimestru, veniturile au urcat cu 31% faţă de anul precedent, până la 7,1 miliarde de dolari (6,2 miliarde de euro), în timp ce câştigul ajustat pe acţiune a atins 13,91 dolari, depăşind confortabil aşteptările. Acţiunile BlackRock au sărit cu aproximativ 7% în ziua publicării rezultatelor.

„Fundamentele pieţei sunt solide şi bine susţinute, cu marje mai mari şi un avânt al câştigurilor catalizat de noile tehnologii”, a declarat directorul general Larry Fink într-un comunicat. „Avântul nostru se accelerează şi nu am fost niciodată mai optimist în privinţa creşterii care ne aşteaptă”, a adăugat el.

Primul lucru care trebuie înţeles este că aceştia nu sunt banii BlackRock. Sunt economiile puse laolaltă ale fondurilor de pensii, asigurătorilor, guvernelor şi investitorilor obişnuiţi, pe care firma le administrează în schimbul unui comision. Cea mai mare parte a banilor este investită în acţiuni.

Acţiunile reprezintă 8,9 trilioane de dolari (7,7 trilioane de euro), adică 58% din total. Obligaţiunile şi alte investiţii cu venit fix însumează încă 3,4 trilioane de dolari (2,9 trilioane de euro), sau 22%. Strategiile multi-activ, care combină diferite tipuri de investiţii, deţin 1,3 trilioane de dolari (1,1 trilioane de euro), adică 9%, în timp ce produsele de administrare a lichidităţilor, precum bonurile de tezaur, mai reprezintă 1,1 trilioane de dolari (960 de miliarde de euro), sau 7% din total.

Investiţiile alternative care fac deseori titlurile de presă – infrastructură, credit privat, private equity şi imobiliare – rămân o felie subţire, de 449 de miliarde de dolari, aproximativ 3% din active, însă generează cam 15% din comisioanele de bază ale BlackRock. Produsele legate de materii prime şi valute deţin 152 de miliarde de dolari (132 de miliarde de euro), în timp ce fondurile legate de criptomonede, lansate în 2024, administrează circa 49 de miliarde de dolari (42 de miliarde de euro).

Modul în care sunt investiţi banii contează la fel de mult ca structura activelor. Aproximativ 41% din total se află în fonduri tranzacţionate la bursă (ETF-uri). Fink a remarcat că gama de ETF-uri iShares a depăşit 6 trilioane de dolari în cursul trimestrului, aproape dublu faţă de acum trei ani.

Porturi, pensii şi politică

Amploarea BlackRock a atras firma tot mai mult în tranzacţii cu implicaţii geopolitice. Disputa privind porturile de la ambele capete ale Canalului Panama este unul dintre cele mai clare exemple recente.

După ce preşedintele american Donald Trump a afirmat că, în realitate, China controlează această cale navigabilă, compania CK Hutchison din Hong Kong a acceptat, în martie 2025, să vândă 43 de porturi – inclusiv terminale la ambele capete ale canalului – unui consorţiu condus de BlackRock. Tranzacţia propusă a fost evaluată la 22,8 miliarde de dolari (19,9 miliarde de euro) şi salutată de Washington ca un pas către restabilirea influenţei americane asupra porturilor.

Beijingul a obiectat şi a insistat ca statul chinez, prin compania Cosco, să fie inclus în acord. Vânzarea nu a fost încă finalizată.

Între timp, Curtea Supremă a Panama a anulat concesiunile prin care Hutchison opera terminalele de containere de la ambele capete ale canalului. În februarie, guvernul a transferat controlul provizoriu al porturilor către Maersk şi MSC, în timp ce discuţiile privind restul portofoliului au continuat. Divizia de infrastructură a BlackRock, Global Infrastructure Partners, este acţionar în ramura portuară a MSC.

Apropierea lui Larry Fink de Casa Albă a fost din nou vizibilă în luna mai, când acesta s-a deplasat la Beijing ca parte a delegaţiei corporative care l-a însoţit pe Trump la întâlnirea sa cu preşedintele chinez Xi Jinping. Fink s-a alăturat unor directori executivi precum Elon Musk (Tesla) şi Tim Cook (Apple), într-o vizită dominată de comerţ şi tehnologie.

Influenţa firmei se extinde şi în politica americană privind pensiile. Un ordin executiv semnat anul trecut de Trump a îndrumat autorităţile de reglementare să lărgească accesul la activele de pe pieţele private prin intermediul planurilor de pensii 401(k) din SUA. BlackRock a susţinut această schimbare şi are de câştigat de pe urma ei, pe măsură ce dezvoltă produse de piaţă privată pentru cei care economisesc pentru pensie – produse care, de regulă, presupun comisioane mai mari decât fondurile indexate.