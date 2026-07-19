Economia Germaniei este într-o situație atât de proastă, încât germanii se gândesc să muncească din nou duminica

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Comercianții germani cer eliminarea interdicției vechi de un secol privind comerțul duminical, profitând de valul de reforme economice lansat de cancelarul Friedrich Merz. Propunerea a redeschis o dezbatere aprinsă între cei care văd în „odihna de duminică” o tradiție necesară și cei care o consideră un anacronism care frânează economia, scrie The Telegraph.

„Duminica este marea zi a Continentului. Ziua liberă, ziua fericită”, scria autorul american Mark Twain în 1880, după ce vizitase stațiunea balneară germană Baden-Baden.

Aproape 150 de ani mai târziu, aceste cuvinte nu mai sunt la fel de adevărate. Venerata „Sonntagsruhe”, adică „odihna de duminică”, a devenit în Germania un câmp de luptă economic.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei, caută să acționeze toate pârghiile de care dispune pentru a relansa economia germană aflată în declin, vizând deopotrivă taxele, birocrația, cheltuielile sociale și concediile medicale.

Comercianții fac presiuni pentru ca acest val de reforme să se extindă și asupra interdicției vechi de un secol privind comerțul duminical, care, o dată pe săptămână, transformă străzile comerciale germane în orașe-fantomă.

„Germania are nevoie de reforme pentru a-și ajuta economia. Așa că fiecare piatră este întoarsă, sau ar trebui să fie. Iar noi spunem: «Nu uitați și de piatra noastră»”, a declarat Timo Weber, șeful lanțului de magazine universale KaDeWe.

Îi așteaptă o bătălie grea. Bisericile, sindicatele și politicieni din tot spectrul politic li se opun. Iar tradiția împotriva căreia luptă are rădăcini foarte, foarte adânci.

În 1919, „Sonntagsruhe” a fost consacrată în noua constituție a Republicii de la Weimar, care prevedea că duminicile și sărbătorile legale trebuie „să rămână protejate prin lege ca zile de odihnă de la muncă și de înălțare spirituală”. Prevederea a fost preluată și în actuala constituție a Germaniei.

În cea mai mare parte a restului Europei, chiar și în țări relativ religioase, magazinele și supermarketurile pot funcționa duminica, cel puțin într-o anumită măsură.

În Germania însă, doar cafenelele, restaurantele și benzinăriile pot fi deschise, cu excepția cazului în care are loc vreun festival. Este la fel de liniște ca pe vremea când o descria Twain, în secolul al XIX-lea.

Diferența față de perioada lui Twain este că oamenii nu mai sunt atât de atașați de „Sonntagsruhe”. În două sondaje separate, realizate luna aceasta de INSA și YouGov, doar aproximativ jumătate dintre respondenți mai susțineau interdicția.

„Iluzia germană”

Merz a profitat de această ușă care se întredeschide treptat. Pachetul său de reforme va permite brutăriilor și cofetăriilor să fie deschise opt ore duminica, în loc de doar trei. Bibliotecilor publice li se va mări intervalul permis de la trei la șase ore.

Acest lucru a relansat dezbaterea privind faptul dacă „Sonntagsruhe” este o tradiție benefică sau un anacronism dureros.

Bisericile și grupurile sociale susțin că închiderea magazinelor duminica oferă un răgaz de la comerț și promovează coeziunea socială.

Comercianții replică faptul că, în zilele noastre, oamenii oricum cumpără online duminica, așa că tranzacțiile au loc indiferent de interdicție.

Aceste comenzi sunt adesea onorate din Polonia, spune Nils Busch-Petersen, șeful Asociației Comercianților din Berlin-Brandenburg.

„Sunt mii și mii de angajați chiar dincolo de granița cu Polonia, care lucrează în fiecare duminică pentru a menține iluzia germană a unei duminici libere”, spune el.

Comercianții mai argumentează că mersul la cumpărături duminica a devenit o activitate de agrement, așa că ar trebui să fie pus pe picior de egalitate cu celelalte moduri în care oamenii își petrec ziua liberă.

Potrivit lui Weber, atunci când KaDeWe are ocazional voie să fie deschis duminica, cei mai mari rivali ai săi sunt „restaurantul italian unde mergi cu familia sau stadionul la care te duci pentru un meci de fotbal”.

„Este muzeul, este cinematograful, este streamingul, sunt cumpărăturile online, este pur și simplu statul acasă. Aceștia sunt adevărații noștri concurenți în ceea ce privește timpul și experiența, iar noi nu suntem tratați la fel”, mai spune el.

Sindicatele se opun. Ele avertizează că relaxarea comerțului duminical îi va expune pe angajați riscului de a fi forțați să lucreze la ore incomode.

Comercianții contraargumentează că legislația germană a muncii, mai puternică decât cea britanică, garantează că angajații care lucrează duminica sunt plătiți suplimentar și primesc ore libere în compensare.

Weber spune că, în cele 10 duminici pe an în care magazinul său din Berlin are voie să fie deschis, are mai mulți angajați voluntari decât are nevoie.

Firmele mai mici sunt mai puțin entuziaste.

„Lăsați-i pe comercianți să decidă”

„Avem probleme să găsim angajați dispuși să lucreze în fiecare sâmbătă, așa că de unde să găsim angajați pentru duminică?”, spune Catrin Schulz, o opticiană din Berlin. „În plus, niciunul dintre clienții noștri nu a cerut vreodată așa ceva. Nu am avea niciun beneficiu dacă am ține magazinul deschis”.

Busch-Petersen spune că nimeni nu propune ca magazinele să fie obligate să se deschidă. El descrie comerțul duminical ca pe un pact în trei, între patron, angajați și clienți.

„Dacă doar unul din acest trio nu-l dorește, nu va exista niciun magazin deschis. Dar dacă toți trei îl doresc, de ce n-ar putea să se întâlnească duminica?”, spune el.

Pentru el, acest lucru este emblematic pentru o problemă mult mai amplă: „Întrebarea este dacă trebuie să le interzici să deschidă celor care își doresc asta. Este o chestiune fundamentală de societate: statul reglementează totul sau lași aceste lucruri să se autoreglementeze?”

Weber este de acord: „Nu propun să deschidem în toate cele 52 de duminici. Spun doar: lăsați decizia în mâna comercianților, pentru că ei își cunosc cel mai bine afacerea”.

Pentru Merz, întrebarea este de natură economică. Încrederea consumatorilor este la pământ încă de la criza costului vieții de după pandemie. Cu excepția unei creșteri înregistrate în luna mai, vânzările cu amănuntul au fost anemice de mai bine de un an.

Însă, chiar dacă reformarea comerțului duminical ar fi un panaceu, Merz poate merge doar până la un punct. O mare parte din puterea de decizie în această privință revine guvernelor landurilor, unde mulți politicieni sunt hotărâți să mențină statu-quoul.

Markus Söder, premierul Bavariei, care provine din același partid ca Merz, a fost de neclintit săptămâna trecută.

„Nimic nu se va schimba în privința odihnei de duminică în landul meu”, a declarat el.

Dezrădăcinarea unei tradiții atât de înrădăcinate pare o misiune dificilă. Așa cum s-a exprimat un utilizator expat pe Reddit: „Ce a fost trebuie să rămână mai departe. În Germania, singurul lucru mai puțin flexibil decât mentalitatea lor este pâinea”.