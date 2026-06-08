Naționala Elveției se antrenează pentru Cupa Mondială 2026 într-o zonă infestată cu şerpi

De jur împrejurul terenului, există o zonă mare marcată cu roşu: „snake area”. Foto: swissnatiman / Instagram

Naţionala de fotbal a Elveţiei se antrenează pentru Cupa Mondială 2026 în California, într-o zonă infestată de şerpi. În planul centrului de antrenament dezvăluit pe contul oficial de Instagram, de jur împrejurul terenului, există o zonă mare marcată cu roşu: „snake area”, relatează cotidianul Le Matin, potrivit Agerpres.

„Feriţi-vă de şerpi”. Acesta nu este un mesaj subliminal în sens figurat. Echipa naţională a Elveţiei trebuie să fie cu adevărat atentă la şerpi în timpul pregătirilor pentru Cupa Mondială din 2026, aşa cum reiese din planul centrului său de antrenament dezvăluit pe contul oficial de Instagram. De jur împrejurul terenului, există o zonă mare marcată cu roşu: „snake area”.

? Le camp d’entraînement de la Suisse ?? aux États-Unis ?? EST EN PLEIN MILIEU D’UNE "ZONE À SERPENTS". ??



Le compte Instagram de la sélection suisse a dévoilé des images de son camp de base pour la Coupe du Monde et a entouré ce dernier d’une zone de serpents. ?



Plusieurs… pic.twitter.com/Zh9v8lgpfP — Actu Foot (@ActuFoot_) June 8, 2026

Când a ales tabăra de bază pentru echipa lui Murat Yakin, Federaţia Elveţiană de Fotbal a optat pentru un hotel în interiorul oraşului San Diego, cu facilităţi sportive, cele ale Jewish Academy, la doar câteva minute distanţă cu maşina sau bicicleta.

Totuşi, jucătorii echipei naţionale a Elveţiei nu vor folosi niciodată acest mijloc de transport. Potrivit Eurosport, autorităţile locale le-au interzis în mod oficial acest lucru din cauza prezenţei şerpilor cu clopoţei veninoşi.

California de Sud este cunoscută pentru abundenţa sa de şerpi, au fost identificate peste 50 de specii endemice, iar centrul de antrenament nu face excepţie. Acesta este situat în mijlocul unei zone deluroase infestate cu şerpi cu clopoţei.

Staff-ul şi jucătorii sunt conştienţi de această situaţie de câteva săptămâni şi au fost luate toate măsurile de precauţie.