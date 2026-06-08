UE a alocat 2,8 miliarde de euro Ucrainei, dintr-un program de 50 de miliarde: „Viteza reformelor substanţiale merită această plată”

1 minut de citit Publicat la 16:24 08 Iun 2026 Modificat la 16:24 08 Iun 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Uniunea Europeană a alocat 2,8 miliarde de euro pentru Kiev din programul de ajutor european de 50 de miliarde de euro menit să completeze bugetul naţional al Ucrainei în contextul războiului dus de Rusia contra ţării vecine, transmit Reuters şi dpa, potrivit Agerpres.

„Viteza şi angajamentul Ucrainei faţă de reformele substanţiale merită această plată'”, a declarat comisarul european pentru extindere Marta Kos.

Aceasta este a şaptea plată pe care Ucraina o primeşte în cadrul schemei de finanţare europene.

Prezentă luni la o reuniune informală a miniştrilor apărării din UE la Nicosia, şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a spus că „Ucraina se poate aştepta în această lună la o tranşă de 5,9 miliarde de euro din noul instrument de creditare european în valoare de 90 de miliarde de euro pentru a sprijini armata şi finanţele ţării”.

„Miniştrii europeni au discutat, de asemenea, despre modul de utilizare a 6,6 miliarde de euro pentru un fond de înarmare separat”, a spus Kallas.

Alocarea acestor bani fusese blocată de Ungaria în mandatul fostului premier Viktor Orban, care a pierdut alegerile parlamentare desfăşurate în aprilie.

Kaja Kallas a explicat că a propus folosirea banilor pentru rambursarea parţială a cheltuielilor efectuate de ţările membre ce au livrat arme Kievului, pentru a finanţa noi achiziţii comune şi pentru a susţine misiunea UE de pregătire militare în Ucraina.

În plus, miniştrii de externe ai ţărilor UE urmează să decidă săptămâna viitoare impunerea de sancţiuni asupra a peste 80 de indivizi şi entităţi pentru sprijinul furnizat Rusiei.

Începând din 2022, Uniunea Europeană şi statele sale membre au livrat Ucrainei ajutor de aproape 205 miliarde de euro, ce include sprijin umanitar, financiar şi militar.