MAI: "România şi SUA consolidează lupta împotriva crimei organizate". Eveniment al Departamentului de Justiție american, la Constanţa

Eveniment al Departamentului de Justiție american, organizat la Constanţa. Sursa foto: MAI

Departamentul de Justiție al SUA organizează, în perioada 8–10 iunie 2026, la Constanța, conferința bilaterală „Strengthening U.S.-Romanian Transnational Cooperation on Combating Organized Crime”, la care participă oficiali din structurile de combatere a criminalității organizate din România şi Statele Unite. Evenimentul a fost deschis de viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, Procurorul General al României, Cristina Chiriac, și procurorul-șef al DIICOT, Codrin-Horațiu Miron. Din partea americanilor participă reprezentanți FBI, DEA și Secret Service acreditați în România.

"Conferința, care se desfășoară în perioada 8–10 iunie 2026 la Constanța, reunește instituții cheie din ambele țări: procurori DIICOT, Poliția Română — inclusiv structurile de combatere a criminalității organizate și Poliția de Frontieră — alături de reprezentanți ai agențiilor federale americane de aplicare a legii.

Din partea organizatorului, Departamentul de Justiție al SUA (U.S. Department of Justice), evenimentul a fost deschis de John Hanley, consilier juridic rezident al Biroului de Dezvoltare Profesională, Asistență și Instruire a Procurorilor din Străinătate, din cadrul Departamentului de Justiție. Din partea română, la ceremonia de deschidere au luat parte chestorul Vasile Costea, inspector general adjunct al Poliției Române, și comisarul-șef Daniel Filip, director adjunct al Direcției de Combatere a Criminalității Organizate", a transmis MAI.

Predoiu: "Crima organizată lucrează din ce în ce mai sofisticat"

"În cadrul lucrărilor, ministrul Predoiu a subliniat că dimensiunea de securitate a Parteneriatului Strategic româno-american trebuie dublată de forme concrete de cooperare operațională. „Crima organizată lucrează integrat, organizat și din ce în ce mai sofisticat. Răspunsul instituțiilor de aplicare a legii trebuie să fie în aceeași manieră: integrat, organizat, bazat pe cooperare extinsă și aprofundată„, a declarat ministrul.

Ministrul a mai atras atenția asupra caracterului tot mai global al fenomenului: „Crima organizată a devenit un actor global, cu multiple rețele integrate, care acționează în forme diverse și reprezintă una dintre cele mai mari amenințări la adresa societăților democratice.„

Referindu-se la cadrul bilateral, Predoiu a subliniat că Parteneriatul Strategic cu Statele Unite trebuie consolidat și prin acțiuni concrete: „Parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite este extrem de important pentru România nu numai în plan securitar și militar, ci și în ceea ce privește integrarea eforturilor noastre în domeniul aplicării legii și al combaterii criminalității.„

Evenimentul se înscrie în angajamentele asumate în cadrul vizitei oficiale efectuate de ministrul Predoiu la Washington în februarie 2026, în urma căreia România și Statele Unite au convenit intensificarea cooperării bilaterale în domeniul aplicării legii", se mai transmis în comunicatul MAI.