Donald Tusk cere discuții cu Ucraina, în scandalul retragerii Ordinului Vulturului Alb acordat de Polonia lui Zelenski

Premierul polonez Donald Tusk. Foto: Getty Images

Premierul polonez Donald Tusk a cerut luni solidaritate și dialog la cel mai înalt nivel între Varșovia și Kiev, în timp ce un organ consultativ urma să discute propunerea președintelui Poloniei, Karol Nawrocki, de a i se retrage omologului său ucrainean Volodimir Zelenski Ordinul Vulturului Alb, cea mai înaltă distincție de stat poloneză, notează Agerpres.

Zelenski a provocat indignare în Polonia luna trecută, când a redenumit o unitate a armatei Eroii UPA - referire la Armata Insurgentă Ucraineană din Al Doilea Război Mondial, implicată în masacrele de la Volînia în care naționaliștii ucraineni au ucis circa 100.000 de polonezi.

Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a explicat că numele a fost ales de soldații care doreau să comemoreze lupta UPA împotriva forțelor Moscovei și care nu au avut nicio intenție să îi ofenseze pe polonezi. Unii ucraineni consideră că UPA a rezistat eroic atât împotriva Uniunii Sovietice, cât și a Germaniei naziste.

Fostul președinte polonez Andrzej Duda i-a conferit lui Zelenski Ordinul Vulturului Alb în 2023; Nawrocki, succesorul lui Duda, a declarat în mai că un consiliu consultativ ar trebui să discute retragerea distincției în urma disputei.

Tusk, adversar politic al lui Nawrocki, a scris pe X că ''deoarece diplomația nu a dat niciun rezultat, fac apel public la președinții @NawrockiKn și @ZelenskyyUa pentru o discuție directă și onestă''. ''Înainte ca emoțiile să ne distrugă solidaritatea născută în fața amenințării rusești. Cooperarea este în interesul ambelor noastre state și națiuni, iar conflictul este în interesul Moscovei'', a adăugat prim-ministrul.

Reuters apreciază că opinia publică poloneză a evoluat nefavorabil Ucrainei din cauza afluxului de refugiați de război, a disputelor privind importurile de cereale ucrainene și a trecutului legat de Al Doilea Război Mondial. Relațiile între Varșovia și Kiev au ajuns la cel mai scăzut nivel de după invazia rusă în Ucraina, începută în 2022, deși Polonia a fost printre statele care i-au susținut cel mai ferm pe ucraineni.

După unele opinii juridice, o decizie a președintelui polonez de a-i retrage decorația lui Zelenski ar trebui contrasemnată și de premier.