Furie la Moscova după alegerile din Armenia: Rusia acuză UE de amestec

1 minut de citit Publicat la 15:30 08 Iun 2026 Modificat la 15:30 08 Iun 2026

Relaţiile Armeniei cu Rusia au fost unul din cele mai importante subiecte ale campaniei electorale. FOTO: Profimedia Images

Rusia a acuzat luni Uniunea Europeană de amestec în alegerile desfăşurate duminică în Armenia şi câştigate de partidul premierului Nikol Paşinian, transmite AFP, citată de Agerpres.

"Alegerile legislative au avut loc într-un context de presiuni fără precedent asupra opoziţiei şi de amestec din partea Occidentului, în primul rând a UE", a afirmat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova.

Relaţiile Armeniei cu Rusia au fost unul din cele mai importante subiecte ale campaniei electorale.

Zaharova a susţinut că întreaga campanie, precum şi scrutinul propriu-zis "s-au desfăşurat într-un climat de reprimare severă a partidelor şi mişcărilor de opoziţie, a militanţilor şi susţinătorilor lor, de către autorităţile armene".

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat presei că la alegeri au avut loc "numeroase nereguli", însă nu a făcut precizări.

De amestec în alegeri, în special printr-o campanie de dezinformare a alegătorilor, a fost acuzată şi Rusia, reaminteşte AFP.

Paşinian, care a reorientat Armenia către Occident, a obţinut o victorie clară la urne, cu aproape 50% din voturi, conform Comisiei Electorale de la Erevan.

Opozanţii pro-ruşi, în primul rând Samvel Karapetian, au susţinut că au existat nereguli şi au menţionat că au fost arestaţi membri ai echipei de campanie a partidului acestuia, Armenia Puternică, formaţiune care a întrunit sub 25% din opţiunile electoratului armean.

Prim-ministrul armean Nikol Pașinian a declarat luni că partidul său pro-UE, Contractul Civil, a obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare din țară.

Pașinian a precizat că formațiunea a întrunit aproximativ 54% din sufragii, după numărarea voturilor la aproximativ o cincime din secții.

Formațiunea rivală pro-rusă Alianța Armeniei se afla pe locul al doilea, cu 23,5%. Comisia Electorală Centrală a țării urmează să anunțe rezultatele finale în cursul zilei de luni.