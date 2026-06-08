Premierul pro-UE din Armenia anunță victoria partidului său în alegerile parlamentare

2 minute de citit Publicat la 08:43 08 Iun 2026 Modificat la 08:43 08 Iun 2026

Premierul Nikol Pașinian a anunțat victoria partidului său în alegerile parlamentare. Foto: Profimedia Images

Prim-ministrul armean Nikol Pașinian a declarat luni că partidul său pro-UE, Contractul Civil, a obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare din țară, relatează Politico.

Pașinian a precizat că formațiunea a întrunit aproximativ 54% din sufragii, după numărarea voturilor la aproximativ o cincime din secții.

Formațiunea rivală pro-rusă Alianța Armeniei se afla pe locul al doilea, cu 23,5%.

Comisia Electorală Centrală a țării urmează să anunțe rezultatele finale în cursul zilei de luni.

Premierul anunță continuarea reformelor, cu sprijinul UE

Aceste alegeri parlamentare sunt primele de când Armenia a cedat Azerbaidjanului regiunea disputată Nagorno-Karabah în anul 2023.

Ele au fost considerate de observatori și analiști drept un referendum cu miză mare avându-i ca protagoniști pe premierul Pașinian, susținut de președintele american Donald Trump, și principalul său adversar, oligarhul ruso-armean Samvel Karapetian.

"Viitorul Armeniei va fi trasat de o strategie de consolidare a independenței, statalității, democrației și statului de drept", a declarat prim-ministrul, duminică, după ce și-a exprimat votul.

"Vom continua pe calea reformelor democratice, cu sprijinul partenerilor noștri europeni, deoarece Uniunea Europeană este principalul nostru partener în implementarea reformelor democratice", a adăugat el.

Temeri privind amestecul Rusiei

Scrutinul a fost marcate de temeri privind imixtiunea Rusiei.

Autoritățile armene au anunțat sâmbătă că peste 40 de persoane au fost arestate sub suspiciunea de cumpărare de voturi în cadrul unei anchete privind o schemă pe scară largă, în care ar fi implicat partidul Armenia Puternică, a relatat presei de stat de la Erevan.

Șase dintre mandatele de arestare au fost emise pentru membri ai partidului lui Karapetian.

Comentând arestările, oligarhul pro-rus a declarat că acestea "nu vor schimba părerea alegătorilor armeni".

Fondatorul formațiunii a făcut campanie electorală de la proprietatea sa, său după ce a fost plasat în arest la domiciliu în iulie anul trecut pentru că a făcut "apeluri publice de uzurpare a puterii". El a catalogat acuzațiile drept motivate politic.

Karpetian a fost escortat, duminică, la o secție de vot pentru a-și exercita dreptul electoral, ocazie cu care a estimat că "poporul armean va face alegerea corectă, iar țara va avea, în sfârșit, un guvern legitim".

Agenția Reuters a relatat în luna mai că Rusia ar fi luat în considerare voturile a zeci de mii de armeni stabiliți în Rusia, într-un efort de a-l submina pe premierul de la Erevan.

Erevanul s-a orientat spre Occident după invazia din Ucraina și după preluarea Nagorno-Karabah de către Azerbaidjan

Nikol Pașinian, care a obținut sprijinul lui Donald Trump în luna mai, s-a orientat spre Occident de la invazia Rusiei în Ucraina.

Țara rămâne parte a unei piețe comune cu Rusia, însă sprijinul local pentru Moscova a scăzut drastic după ce forțele militare ale lui Vladimir Putin au stat deoparte atunci când Azerbaidjanul a preluat controlul în Nagorno-Karabah, în 2023.

Premierul a declarat la acel moment că "forțele de menținere a păcii ruse au eșuat în misiunea lor" și de atunci și-a schimbat poziția într-una pro UE și SUA.

Erevanul și-a suspendat alianța militară cu Rusia în 2024.

De atunci, guvernul lui Pașinian și-a exprimat dorința de a adera la Uniunea Europeană, atrăgându-și furia Kremlinului.