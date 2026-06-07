Alegeri parlamentare decisive în Armenia. Votul este crucial pentru viitorul Caucazului de Sud, în timp ce Rusia face presiuni

Armenii votează voteze duminică la alegerile parlamentare, care reprezintă un test al sprijinului populaţiei faţă de reorientarea geopolitică iniţiată de prim-ministrul Nikol Paşinian, care s-a orientat către Occident. FOTO Profimedia Images

Armenii votează voteze duminică la alegerile parlamentare, care reprezintă un test al sprijinului populaţiei faţă de reorientarea geopolitică iniţiată de prim-ministrul Nikol Paşinian, care s-a orientat către Occident, spre marea nemulţumire a Rusiei. Uniunea Europeană și Statele Unite îl susțin pe premierul Nikol Pașinian și orientarea sa prudent pro-occidentală, în timp ce Rusia a declanșat o serie de presiuni economice și politice asupra Erevanului, încercând să mențină fosta republică sovietică în sfera sa de influență, scrie Euronews.

Armenii sunt chemați duminică la urne într-un scrutin decisiv, care va modela viitorul țării din Caucazul de Sud și al întregii regiuni. Rusia a avertizat Erevanul în legătură cu un posibil „scenariu ucrainean”, în timp ce UE și SUA s-au aliniat în sprijinul premierului Nikol Pașinian, care s-a reorientat prudent spre Occident, după încheierea unui acord istoric de pace cu Azerbaidjanul.

Alegătorii au de ales între Pașinian și partidul său centrist, Contractul Civil, și o opoziție pro-rusă fragmentată, susținută deschis de Kremlin.

Miliardarul ruso-armean Samvel Karapetyan, care candidează în timp ce se află în arest la domiciliu, este principala figură a partidului Armenia Puternică. Alături de el se află fostul președinte Robert Kocharyan, care a dus, de asemenea, o campanie favorabilă Moscovei.

Un sondaj Breavis publicat cu câteva zile înaintea votului arată că armenii i-ar putea oferi lui Pașinian un mandat decisiv, de peste 60% în rândul alegătorilor hotărâți, pentru a consolida realinierea strategică a țării pe o direcție pro-occidentală. O astfel de victorie ar pune Armenia pe un curs de opoziție cu Kremlinul și ar întări acordul istoric de pace cu Azerbaidjanul privind Karabahul.

Sondajul arată că niciun partid de opoziție nu este așteptat să depășească pragul de 12%.

În ajunul votului, Comitetul de Investigații al Armeniei a arestat sâmbătă șase candidați ai partidului de opoziție Armenia Puternică, după ce Comisia Electorală Centrală a anunțat că a autorizat acțiuni judiciare în legătură cu acuzații de spălare de bani și oferire de foloase materiale alegătorilor.

Tot sâmbătă, presa a relatat o creștere semnificativă a numărului de armeni sosiți la Erevan din Rusia pentru a vota, în contextul în care presa armeană și organizațiile civice au acuzat campanii ample de dezinformare rusească și acțiuni menite să influențeze scrutinul. Moscova a negat acuzațiile.

În etapa finală a campaniei electorale, marcată de tensiuni, atât Uniunea Europeană, cât și Statele Unite și-au exprimat ferm sprijinul pentru Pașinian, în timp ce acesta a introdus, prudent, dar sigur, o reorientare pro-occidentală a politicii externe a Armeniei după acordul de pace cu Azerbaidjanul. Această schimbare plasează țara, cu o populație de aproximativ trei milioane de locuitori, pe un curs de confruntare cu Rusia.

Comisia Europeană a declarat că „sprijină ferm” guvernul lui Pașinian și a anunțat un pachet de măsuri de sprijin economic menit să atenueze impactul sancțiunilor economice tot mai dure impuse de Rusia asupra Erevanului, ca reacție la orientarea pro-occidentală și pro-europeană a Armeniei.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat joi că Moscova a „transformat relațiile economice într-o armă de presiune politică”, prin extinderea restricțiilor la exporturile de produse armenești. „Cunoaștem prea bine acest scenariu. De aceea, Europa este ferm alături de Armenia”, a spus von der Leyen.

Trump îl numește pe Pașinian un „mare prieten și lider”

Președintele american Donald Trump i-a îndemnat pe armeni să „facă Armenia măreață din nou”, anunțându-și „susținerea completă și totală” pentru realegerea lui Pașinian. „Nikol Pașinian împărtășește pe deplin viziunea mea de pace și prosperitate pentru Armenia și pentru întreaga regiune a Caucazului de Sud”, a spus Trump, marcând prima situație în care un președinte american susține un candidat dintr-o țară aflată în raza de influență regională a Rusiei.

Trump l-a numit pe Pașinian un „mare prieten și lider” și a adăugat că acesta „își face țara puternică, bogată și foarte sigură”. Liderul american a făcut referire la acordul istoric de pace semnat la Casa Albă de premierul armean cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, anul trecut, acord care a deschis calea pentru investiții americane semnificative în Armenia.

Pașinian a dus o campanie electorală în care le-a spus armenilor că viitorul lor este în joc. Mesajul său central a fost că a închis capitolul conflictului cu Azerbaidjanul pentru a construi un viitor pașnic și prosper pentru întreaga regiune a Caucazului de Sud. Pașinian a susținut că „abandonarea Karabahului a fost cel mai mare serviciu pe care l-am făcut Armeniei”, pentru că „am fost prinși într-o capcană, iar dacă am fi continuat pe acel drum, am fi pierdut Armenia și statalitatea armeană”.

Premierul armean a spus că a venit timpul ca Armenia să privească spre viitor, declarând că „nu avem dreptul să transmitem această rană sângerândă din generație în generație, trebuie să le transmitem copiilor noștri pacea”. El a adăugat că „astăzi suntem mai independenți, mai prosperi și mai mult un stat decât am fost vreodată”.

Moscova a impus restricții economice asupra unor importuri armenești

Însă, în timp ce Moscova a impus o serie de restricții economice asupra unor importuri armenești importante și a amenințat Erevanul cu reducerea livrărilor vitale de petrol și gaze, Nikol Paşinian a făcut pași prudenți în ultima săptămână de campanie pentru a detensiona relațiile cu Rusia și pentru a insista asupra unei politici externe multi-vectoriale, în centrul căreia să se afle interesele Armeniei.

Joi, el a spus că a convenit cu președintele rus Vladimir Putin să meargă la Moscova pentru „a avea o întâlnire și a rezolva toate problemele actuale”, afirmând că „nu vom intra într-un război al declarațiilor cu Rusia, ci vom apăra calm pozițiile Armeniei”.

„Nu vom acționa împotriva intereselor Rusiei, dar nici nu vom acționa împotriva propriilor noastre interese”, a spus Nikol Paşinian în timpul unui miting electoral.

Cu doar câteva zile înainte, el declarase că perspectiva aderării Armeniei la Uniunea Europeană este, în acest moment, „teoretică” și că Erevanul „va continua să lucreze calm și constant, fără dispute, în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice”. Pașinian s-a declarat convins că Armenia are în continuare potențial în această direcție, pe care îl va valorifica în viitorul apropiat.

Premierul armean a mai spus că „relațiile cu Rusia se află într-o fază de transformare”, dar că el consideră acest proces „pozitiv” și că relațiile Armeniei cu Rusia rămân „deschise și sincere, fără zone întunecate”.