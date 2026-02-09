Vicepreședintele SUA, JD Vance, merge în Armenia și Azerbaidjan pentru a „avansa” procesul de pace

2 minute de citit Publicat la 16:20 09 Feb 2026 Modificat la 16:21 09 Feb 2026

JD Vance. sursa foto: Getty

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a sosit luni în Armenia, înaintea unei vizite programate în Azerbaidjan, în contextul în care Washingtonul încearcă să consolideze procesul de pace dintre cele două țări vecine, scrie France 24.

Vance este cel mai înalt oficial american care vizitează Armenia, unde este așteptat să promoveze și un proiect fanion menit să îmbunătățească infrastructura rutieră și feroviară din regiune.

Vizita sa în Armenia – până de curând un aliat apropiat al Rusiei – are loc în condițiile în care influența Moscovei în zonă a scăzut după invazia Ucrainei din 2022.

La un summit organizat la Casa Albă în august 2025, președintele american Donald Trump a intermediat un acord între Armenia și Azerbaidjan, prin care cele două țări s-au angajat să renunțe la revendicările teritoriale reciproce și să se abțină de la utilizarea forței.

Cei doi rivali istorici au purtat două războaie în ultimii ani pentru regiunea Karabah.

Azerbaidjanul a recucerit teritoriul muntos în 2023, printr-o ofensivă rapidă, punând capăt celor trei decenii de control exercitat de separatiștii armeni.

Luni, Vance va avea discuții cu premierul armean Nikol Pașinian, a anunțat biroul acestuia.

Marți, el va pleca spre Baku, capitala Azerbaidjanului.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că vizita va „avansa eforturile de pace ale președintelui Donald Trump și va promova Trump Route for International Peace and Prosperity (TRIPP)”.

TRIPP este un coridor rutier și feroviar propus pentru a lega Azerbaidjanul de exclava sa Nahicevan, separată de teritoriul principal prin Armenia, integrând totodată regiunea într-o rută comercială est-vest mai amplă, care ar conecta Asia Centrală și bazinul Mării Caspice de Europa.

Reconfigurări geopolitice

Washingtonul a prezentat proiectul drept o măsură de consolidare a încrederii, după decenii de conflict între cele două state.

Azerbaidjanul consideră deschiderea comunicațiilor regionale drept principala condiție pentru semnarea unui tratat de pace cuprinzător cu rivalul său.

Secretarul de stat american Marco Rubio și ministrul armean de externe Ararat Mirzoyan au anunțat în ianuarie un cadru de implementare pentru TRIPP, bazat pe angajamentele asumate la summitul de la Casa Albă de anul trecut.

Cadrul pune accent pe suveranitate, integritate teritorială și reciprocitate și promite beneficii economice pentru ambele țări prin extinderea comerțului și tranzitului.

Oficialii americani afirmă că ruta ar consolida conectivitatea regională și ar sprijini interesele comerciale ale SUA, prin deschiderea unor noi lanțuri de aprovizionare care să ocolească Rusia și Iranul.

Puține detalii au fost făcute publice despre programul lui Vance, însă vizita are loc într-un moment în care Washingtonul încearcă să își consolideze prezența diplomatică și economică în Caucazul de Sud, pe fondul schimbării echilibrelor regionale.

Peste 20 de organizații armene pentru drepturile omului au trimis o scrisoare deschisă prin care îi solicită lui Vance să sprijine eliberarea deținuților armeni din închisorile azere, în timp ce refugiați din Karabah au planificat un miting la Erevan, luni, pentru a-i cere să facă presiuni în acest sens.

Săptămâna trecută, un tribunal militar azer a pronunțat pedepse îndelungate, inclusiv închisoare pe viață, împotriva liderilor separatiști armeni, judecați pentru crime de război.

Considerată istoric avanpost al Rusiei în Caucazul de Sud, Armenia și-a suspendat participarea la un pact de securitate condus de Moscova și a început să își aprofundeze relațiile cu Statele Unite și Uniunea Europeană.

Influența Rusiei în fostul spațiu sovietic a fost afectată după invazia Ucrainei, fapt care a generat neliniște în multe dintre statele dominate timp de decenii de Moscova.

Georgia – considerată anterior principalul aliat al Washingtonului în regiune – nu se află pe agenda vizitei lui Vance.

Relațiile americano-georgiene s-au deteriorat după ceea ce oficialii americani au descris drept un regres democratic la Tbilisi și o apropiere de Rusia, determinând Washingtonul să suspende acordul de parteneriat strategic cu Georgia.