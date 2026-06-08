„E ora Bibliei”: Cum a devenit religia o parte din identitatea naționalei de fotbal a Statelor Unite la Cupa Mondială

Credința lui Pulisic nu a fost o revelație. El a postat și pe Instagram imagini cu pasaje subliniate din Biblie. Foto: Getty Images

De la Christian Pulisic la Weston McKennie, multe dintre cele mai mari vedete ale echipei naționale de fotbal a Statelor Unite (USMNT) și-au exprimat deschis credința, creând o nouă dinamică pentru Cupa Mondială 2026. În cel de-al treilea episod al documentarului-serie Pulisic, fotbalistul stă la o masă cu o orhidee roz înflorind în spatele lui. „Ce oră e?”, îl întreabă un prieten, ținând o cameră foto în fața sa. „E ora Bibliei”, răspunde Pulisic, răsfoind cartea cu un creion între degete și cu o cruce la gât, scrie The Guardian.

Credința lui Pulisic nu a fost o revelație. El a postat și pe Instagram imagini cu pasaje subliniate din Biblie.

Biografia de pe Instagram a colegului său, vedeta echipei naționale a Statelor Unite, Weston McKennie, conține doar patru cuvinte: „Toată slava lui Dumnezeu”. În fotografia sa de profil, McKennie arată două degete arătătoare spre cer, cu cerceii cu diamante în formă de cruce prinși de lobi.

Între timp, fundașul Chris Richards a vorbit deschis despre credința sa. El a mărturisit odată că el și aproximativ 10 jucători de la Crystal Palace se roagă împreună înainte de meciuri și studiază Biblia.

Când portarul Matt Freese s-a alăturat USMNT, catolicul devotat a menționat într-un comentariu nonconformist că îl întâlnise deja pe Pulisic într-o sesiune de studiu biblic.

Antrenorul principal al echipei, Mauricio Pochettino, este catolic și poartă aproape întotdeauna o brățară cu un sfânt protector. Când a preluat Espanyol în prima sa funcție de manager în 2009, Pochettino a mers pe jos 12 kilometri până la altarul religios Montserrat din apropierea Barcelonei pentru a se ruga pentru salvarea clubului de la retrogradare.

La ultima Cupă Mondială, în lotul echipei USMNT au fost și Walker Zimmerman, fiul unui pastor care și-a folosit platforma pentru a-și proclama propria credință; Yunus Musah, un musulman care a postit chiar și în zilele de meci din timpul Ramadanului și DeAndre Yedlin, un budist practicant care i-a condus pe mai mulți coechipieri în meditații desculț pe teren, după fiecare meci din Qatar.

Toate acestea reprezintă o schimbare destul de radicală în implicarea publică a echipei față de religie sau față de convingerile personale de orice fel.

Deși datele demografice sugerează că cel puțin unele vedete ale echipelor naționale din trecut ar fi fost religioase, aproape niciuna nu a vorbit vreodată deschis despre acest lucru. Clint Dempsey a acordat un singur interviu despre credința sa publicației Sports Spectrum, o publicație media religioasă, în preajma Cupei Mondiale din 2014. Tim Howard a fost membru al Frăției Atleților Creștin , dar foarte rar a vorbit public despre convingerile sale. Jozy Altidore a declarat spre sfârșitul carierei sale că a fost „crescut ca Martor al lui Iehova”, dar nu a oferit mai multe detalii.

Partea care trebuie recunoscută este că, deși aceste lucruri nu au nicio legătură, deschiderea USMNT cu privire la credințele religioase se întâmplă pe fundalul unui partid de guvernământ care profită de religiozitatea demonstrativă. Administrația Trump i-a împuternicit pe naționaliștii creștini și caută în mod deschis să transforme o națiune care este constituțional liberă în practicarea religiei sale într-una creștină.

Declarațiile jucătorilor de top ai echipei naționale privind convingerile lor religioase par a fi sincere, dar acest lucru semnalează și faptul că se alătură unei generații de sportivi americani profesioniști care se simt mai liberi să-și exprime opiniile decât au făcut-o predecesorii lor timp de câteva decenii.

Faptul că un atlet profesionist face din religie o parte vizibilă a personalității sale publice nu este deloc o noutate, dar este un fel de abatere de la regulile unei echipe naționale, unde regulile de interacțiune publică sunt inerent diferite. US Soccer a interzis cândva îngenuncherea în timpul imnului național, înainte de a renunța la propria interdicție trei ani mai târziu, când vânturile politice s-au schimbat. Argumentul a fost că a face acest lucru sub culorile națiunii tale este diferit față de a protesta sub steagul francizei tale.

Vedetele echipei se simt suficient de încrezătoare pentru a fi la capacitate maximă în timpul momentului lor important în lumina reflectoarelor. Această generație de jucători americani a fost în mare parte indiferentă față de activitățile media care ar putea arăta cât de interesanți și elocvenți sunt de fapt mulți dintre membrii săi. În absența unei expuneri prea ample, s-a sugerat chiar că această echipă este antipatică.