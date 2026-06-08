Decizie supriză a lui Zelenski: Zborul misterios pe care liderul ucrainean l-a făcut la Chișinău înainte de o vizită oficială în UK

1 minut de citit Publicat la 15:48 08 Iun 2026 Modificat la 15:48 08 Iun 2026

Până acum, Zelenski decola din Polonia, în cadrul deplasărilor cu avionul în vizitele sale oficiale externe. Foto: Getty Images

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ales să facă ultima deplasare externă, la Londra, cu o escală la aeroportul din Chișinău, Republica Moldova, în locul aeroportului Rzeszów din Polonia, pe care îl folosea până în prezent, conform datelor platformei de monitorizare a zborurilor FlightWare, informează publicația New Voice of Ukraine.

Astfel, conform acestor date, aeronava folosită de Zelenski a decolat de la Rzeszow spre Chișinău, în dimineața zilei de 7 iunie.

După o scurtă escală în capitala Republicii Moldova, avionul lui Zelenski a zburat apoi direct spre Londra.

On June 7, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy flew to the United Kingdom not via Poland's Rzeszów airport, as he usually does, but via Chisinau Airport in Moldova, European Pravda reported, citing data from FlightAware. pic.twitter.com/UyKsC0sScF — Hromadske Int. (@Hromadske) June 8, 2026

La Londra, Volodimir Zelenski s-a văzut în acest weekend cu premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz.

În ultimii ani, Zelenski a folosit în mod frecvent aeroportul Rzeszow-Jasionka din Polonia - care e și unul din principalele hub-uri de aprovizionare a Ucrainei - pentru deplasările sale externe cu avionul. Acest aeroport a fost deseori utilizat ca punct de plecare și destinație finală, la încheierea acestor vizite externe.

Până în prezent, autoritățile de la Kiev nu au oferit explicații oficiale referitoare la modificarea rutei și alegerea aeroportului din Chișinău ca punct de plecare spre Londra.

Presa ucraineană notează însă că această decizie vine într-un context în care relațiile dintre Ucraina și Polonia sunt tensionate, mai ales după scandalul provocat de decizia lui Zelenski de a acorda unei unități militare ucrainene denumirea de Eroii Armatei Insurecționale Ucrainene - o organizație pe care polonezii o consideră vinovată de mai multe crime de război în Polonia, în perioada celui De-al Doilea Război Mondial.