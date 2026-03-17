Qeshm, paradisul turistic unde Iranul și-a ascuns rachetele sub păduri de mangrove, peșteri de sare și ape turcoaz

Foto: Getty Images

La suprafață cea mai mare insulă din Golf, Qeshm, este un paradis turistic cu peșteri de sare labirintice, canale de smarald, păduri de mangrove și o populație nativă care încă practică obiceiuri străvechi. În adâncuri însă, sunt îngropate „orașele subterane de rachete” ale Iranului. Experții vorbesc de o adevărată fortăreață, care asigură Teheranul că are controlul asupra Strâmtorii Ormuz, sau că o poate închide oricând, relatează Al Jazeera.

De la mormântul antic al lui Erythras până la „orașele de rachete” moderne, cea mai mare insulă din Golf a devenit ancora strategică a războiului SUA–Israel împotriva Iranului.

Sub peșterile de sare labirintice, canale de smaralad și pădurile de mangrove ale insulei Qeshm din Strâmtoarea Ormuz, se află îngropată un alt tip de arhitectură.

În timp ce turiștii veneau cândva în acest „muzeu geologic în aer liber” pentru a vedea formațiunile sale stâncoase suprarealiste, atenția lumii este acum concentrată asupra a ceea ce se află sub corali: „orașele subterane de rachete” ale Iranului.

Insula Qeshm: de la paradis turistic la bastion militar

Când războiul SUA–Israel împotriva Iranului a izbucnit, Qeshm a trecut de la un paradis turistic și de liber schimb la o fortăreață de primă linie, devenind premiul strategic suprem pentru pușcașii marini americani desfășurați în prezent în strâmtoare.

Dimensiunea sa impresionantă de aproximativ 1.445 kilometri pătrați îi permite să domine fizic intrarea în strâmtoare dinspre Golf, acționând ca un dop în cea mai importantă rută de tranzit energetic din lume.

În prezent, cei 148.000 de locuitori ai insulei, în principal musulmani sunniți care vorbesc dialectul unic bandari, trăiesc la intersecția dintre această frumusețe naturală străveche și tensiunile militare moderne. Viețile lor sunt încă dictate de mare, celebrată în fiecare an în timpul Nowruz Sayyadi, Anul Nou al Pescarilor, când pescuitul se oprește complet pentru a onora bogăția oceanului.

Dar pe 7 martie, la o săptămână după începutul războiului, loviturile aeriene americane au vizat o instalație critică de desalinizare de pe insulă. Atacul, pe care Teheranul l-a numit o „crimă flagrantă” împotriva civililor, a întrerupt alimentarea cu apă dulce pentru 30 de sate din jur.

Ca răspuns rapid, Corpul Gardienilor Revoluției Islamice a lansat lovituri împotriva forțelor americane de la baza Juffair din Bahrain, susținând că atacul asupra Qeshmului a fost lansat dintr-un stat vecin din Golf.

Iată ce știm despre importanța strategică și istoria insulei.

„Orașele de rachete”: fortăreața din strâmtoare

Astăzi, fațada industrială modernă a insulei, consolidată de statutul său de zonă industrială de liber schimb din 1989, este umbrită de rolul său de „portavion de nescufundat” al Iranului.

Situată la doar 22 de kilometri sud de orașul-port Bandar Abbas, Qeshm domină strâmtoarea Clarence, cunoscută și ca Kuran, și servește drept platformă principală pentru puterea navală „asimetrică” a Iranului, spun analiștii.

Deși cifrele exacte privind numărul de ambarcațiuni rapide de atac și baterii de coastă ascunse în labirinturile subterane ale insulei rămân strict secrete, intenția strategică este clară.

Generalul de brigadă libanez în rezervă Hassan Jouni, expert militar și strategic, a declarat pentru Al Jazeera că Qeshm găzduiește „capacități iraniene de lovire” în ceea ce este descris ca un „oraș de rachete” subteran. Aceste rețele vaste, a spus Jouni, sunt concepute pentru un scop principal: controlul sau închiderea eficientă a Strâmtorii Ormuz.

Un obiectiv pe care iranienii l-au atins cu succes. Traficul maritim prin strâmtoare a fost practic oprit săptămâna trecută, când Iranul a amenințat că va lovi navele care încearcă să traverseze calea navigabilă.

Acum, doar câteva nave care transportă petrol și gaze vitale către restul lumii sunt lăsate să treacă, în timp ce statele încearcă să negocieze acorduri cu Iranul pentru propriile petroliere, iar administrația președintelui american Donald Trump încearcă să formeze un convoi naval de nave de război pentru a redeschide forțat ruta maritimă.

În timp ce Qeshm devine punctul central al unui război energetic al secolului XXI, peșterile sale tăcute de sare și sanctuarele antice amintesc că, deși imperiile din trecut și coalițiile militare, precum cele ale portughezilor și britanicilor, au dispărut în cele din urmă, fortăreața geologică a strâmtorii rămâne ancorată în valurile turbulente ale istoriei.

O insulă cu multe nume

Cunoscută în arabă drept Jazira-al-Tawila (Insula Lungă), identitatea Qeshmului a fost modelată de o succesiune de imperii.

Potrivit Encyclopaedia Iranica, exploratorul grec Nearchus a numit-o Oaracta și a văzut acolo legendarul mormânt al lui Erythras, cel care a dat numele Mării Eritree. Până în secolul al IX-lea, geografii islamici o numeau Abarkawan, un nume reinterpretat ulterior ca Jazira-ye Gavan sau „Insula Vacii”.

Insula era considerată atât de importantă strategic încât conducătorii Ormuzului și-au mutat întreaga curte acolo în 1301 pentru a scăpa de atacurile tătarilor. Timp de secole, a servit drept „butoiul de apă” al regiunii, furnizând apă potabilă vitală pentru aridul Regat al Ormuzului de pe partea estică a Golfului.

Bogăția insulei era atât de legendară încât, în 1552, comandantul otoman Piri Reis a atacat-o, capturând ceea ce relatările contemporane descriau drept „cea mai bogată pradă care putea fi găsită în întreaga lume”.

Istoria colonială a insulei este la fel de tumultuoasă.

Portughezii au construit o fortăreață masivă de piatră pe Qeshm în 1621. Un an mai târziu, o forță combinată persană și engleză i-a alungat pe portughezi din fort, într-o bătălie care a dus la moartea faimosului navigator arctic britanic William Baffin.

Până în secolul al XIX-lea, britanicii au stabilit o bază navală la Basidu, care a rămas un centru pentru Marina Indiei Britanice până în 1863.

Abia în 1935 stația britanică de alimentare cu cărbune a fost abandonată, la cererea lui Reza Shah Pahlavi, șahul Iranului de atunci.

Un paradis ecologic

Dincolo de turnurile de supraveghere militare și silozurile subterane ale Corpului Gardienilor Revoluției Islamice, Qeshm rămâne unul dintre cele mai diverse locuri din punct de vedere ecologic din Orientul Mijlociu.

Este casa pădurii de mangrove Hara, un important loc de reproducere pentru păsările migratoare, și a Geoparcului Qeshm, primul de acest fel din regiune recunoscut de UNESCO, distincție obținută în 2006.

Peisajul insulei include:

Valea Stelelor: o rețea complexă de canioane și coloane de stâncă modelate de milenii de eroziune. Legendele locale spun că valea s-a format în urma căderii unei stele care a sfărâmat pământul;

Peștera de sare Namakdan: una dintre cele mai lungi peșteri de sare din lume, întinzându-se pe mai mult de 6 kilometri. Formațiunile sale cristaline au sute de milioane de ani și conțin unele dintre cele mai pure depozite de sare din Golf;

Canionul Chahkooh: un coridor adânc și îngust de calcar și sare, unde pereții verticali creează o adevărată catedrală naturală din piatră;