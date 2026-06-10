5 state din UE cer drepturi reduse pentru Ucraina și Republica Moldova dacă sunt primite în UE

„UE ar trebui să aibă o discuție aprofundată cu privire la posibilitatea unor limitări temporare, tranzitorii, ale drepturilor de vot pentru noile state membre în anumite părți ale acquis-ului UE unde este necesară unanimitatea'” au scris cele cinci țări în documentul citat.

În document sunt menționate explicit domenii precum extinderea, politica externă și deciziile privind bugetul UE unde, în prezent, este necesar consimțământul tuturor țărilor membre.