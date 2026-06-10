Antena 3 CNN Externe 5 state din UE cer drepturi reduse pentru Ucraina și Republica Moldova dacă sunt primite în UE

5 state din UE cer drepturi reduse pentru Ucraina și Republica Moldova dacă sunt primite în UE

A.O.
1 minut de citit Publicat la 16:28 10 Iun 2026 Modificat la 16:28 10 Iun 2026
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Unele capitale fac în prezent presiuni pentru ca UE să dezvolte garanții mai puternice pentru viitorii membri. Foto: Getty Images

Cinci state membre ale Uniunii Europene au cerut, într-un document obținut de Reuters, ca Ucraina și Republica Moldova să aibă drepturi reduse, în eventualitatea în care sunt primite în UE. Germania, Franța, Olanda, Belgia și Luxemburg cred că unele drepturi de vot ale viitorilor membri ai blocului trebuie limitate temporar și Uniunea ar trebui să adopte mai multe măsuri de protejare a statului de drept, relatează Agerpres. 

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Etichete: Ucraina Republica Moldova Germania Franta Olanda Belgia Luxemburg

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