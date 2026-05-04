Comisarul european pentru extindere: aderarea Ucrainei la UE în 2027 este „imposibilă”, nici dacă toate statele membre ar vrea

1 minut de citit Publicat la 18:02 04 Mai 2026 Modificat la 18:02 04 Mai 2026

Marta Kos. sursa foto: Getty

Ucraina nu va putea adera la Uniunea Europeană în ianuarie 2027, a declarat luni comisarul european pentru extindere, Marta Kos. În schimb, aceasta pledează pentru o aderare graduală, care să înceapă cu domenii concrete, precum energia, notează Agerpres.

„Chiar dacă toate statele membre ar dori ca Ucraina să fie în Uniunea Europeană mâine, acest lucru nu ar fi posibil deoarece trebuie să adopte toată legislația și tot acquis-ul comunitar”, a spus Kos în fața comisiei mixte pentru UE a Congresului Deputaților din Spania.

Comisarul european a povestit că, în timpul unei vizite recente în Ucraina, autoritățile de la Kiev au pus-o în fața unei întrebări „Ce este mai important: să supraviețuim sau să implementăm reformele necesare pentru a adera la UE?”

„Este dificil de răspuns la această întrebare”, a recunoscut Kos, subliniind că în războiul său împotriva Rusiei, Ucraina „luptă și pentru noi”.

Europa este „sub presiune”, a adăugat ea – o presiune care vine „atât din est, cât și din interiorul UE și dinspre MAGA”, într-o referire la mișcarea politică americană a președintelui Donald Trump.

Răspunsul, în viziunea comisarului european, este o Europă mai puternică și mai independentă, iar procesul de extindere poate contribui la asta. Dar asta nu înseamnă că regulile se schimbă: toate țările care au dorit să adere la UE „au trebuit să facă reforme”, a subliniat Kos.

Soluția pe care o propune este integrarea treptată a Ucrainei, pe măsură ce cerințele sunt îndeplinite în anumite domenii, pentru a răspunde urgenței situației „fără a pierde credibilitatea” și „făcând lucrurile corect”.

„Uneori se spune că Europa este lentă și birocratică, dar este și de încredere”, a afirmat ea. „Autocraţii pot lua decizii fără alte formalități, dar în UE, consensul este esențial.”

Kos a mai spus că rezultatul recentelor alegeri din Ungaria, câștigate de un candidat mai apropiat de pozițiile UE decât premierul Viktor Orban, deschide o posibilitate „de a avansa” în dosarul Ucrainei – lucru care se materializează deja „în ajutor economic și sancțiuni împotriva Rusiei”.