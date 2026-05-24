Un site de ştiri s-a închis după ce s-a descoperit că era condus de AI. Redactorul-șef se numea „Sofia Delgado”

Publicat la 23:45 24 Mai 2026 Modificat la 23:51 24 Mai 2026

"South Florida Standard" a fost, până de curând, un site care oferea știri locale din regiunea Florida, SUA, acoperind subiecte precum politică, economie, sport, turism, probleme de mediu și tehnologie. De asemenea, potrivit unui raport al The Florida Trib, era doar un „miraj digital deghizat în știri locale”, cu reporteri generați de inteligență artificială și conținut luat de la alte surse, notează Washington Times.

Jurnaliștii de la The Florida Trib au investigat și au descoperit că personalul site-ului „South Florida Standard” - inclusiv redactorul-șef „Sofia Delgado” - era fictiv, cu fotografii generate de inteligență artificială și biografii fabricate, fără ființe umane reale în spatele semnăturilor.

O mare parte din conținutul site-ului a fost preluat de la publicații legitime precum Florida Politics, gestionat prin inteligență artificială și republicat sub numele reporterilor falși.

Jurnalista Trib, Kate Payne, a relatat cum site-ul, acum offline, dar parțial păstrat în arhiva Internetului, a publicat articole despre care susținea că au fost realizate de „jurnaliști locali”, dar care erau de fapt „creații ale inteligenței artificiale – complete cu fotografii false și biografii inventate, presărate cu clișee din Florida de Sud, semnăturile lor fiind plasate pe articole preluate din agenții de știri reale, reciclate prin inteligență artificială și republicate”.

Cine erau "reporterii"

De exemplu, „Sofia Delgado”, care a fost identificată drept redactor-șef al South Florida Standard, avea o biografie care o descria ca fiind o mamă bilingvă a doi copii, crescută în Hialeah, și o fotografie de profil plăcut zâmbitoare, scrie şi Mediaite.com.

Însă Sofia Delgado, reporter, redactor-șef și mamă din Hialeah, nu există. Practic niciunul dintre reporterii enumerați pe site nu a existat.

Căutarea oricărei înregistrări online a acestor „reporteri” găsește o serie de profiluri online cu biografii copiate și lipite pe o varietate de platforme sociale, dar nicio postare, actualizare sau dovadă a vreunei vieți umane reale în spatele imaginilor de tip fotografii de stoc.

Când reporterii Trib au început să investigheze South Florida Standard, au observat că administratorii site-ului „au început să modifice conținutul acestuia și să elimine biografiile personalului – înainte de a scoate complet site-ul offline”, a scris Payne.

„Un miraj digital deghizat în știri locale, South Florida Standard subliniază cât de ușor a devenit să corupi una dintre instituțiile de bază ale țării: jurnalismul independent”, a continuat ea.

„Într-un moment în care încrederea în mass-media a scăzut la un minim istoric, site-urile de știri false precum acesta sunt din ce în ce mai frecvente în Florida și în întreaga țară, o evoluție periculoasă pentru democrația americană, au declarat experții pentru The Florida Trib” și „arată, de asemenea, cât de ușor este pentru oamenii reali din spatele acestor sosii digitale să rămână în umbră – o dovadă a capacităților uimitoare ale inteligenței artificiale și a amenințării pe care o poate reprezenta pentru un public neatent într-o democrație afectată.”