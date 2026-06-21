Spania revine pe teren după eșecul cu Capul Verde. La ce oră se joacă meciul cu Arabia Saudită la CM 2026. Programul zilei a 11-a

Lamine Yamal după meciul Spania - Capul Verde, terminat 0-0 la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Al doilea weekend al Cupei Mondiale 2026 se încheie cu alte patru meciuri, unul dintre ele fiind Spania - Arabia Saudită. După eșecul cu Capul Verde, meci terminat 0 la 0, campioana Europei încearcă se se revanșeze în fața fanilor și se luptă pentru a nu fi eliminată din turneu.

Spania - Arabia Saudită începe duminică seară la ora 19:00 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Atlanta Stadium.

Stadionul din Georgia a fost inaugurat în 2017 şi are o capacitate impresionantă de peste 75 de mii de locuri. Ridicarea lui a costat peste 1,6 miliarde de dolari. Este una dintre cele mai prietenoase arene cu mediul din lume, iar deasupra terenului are un ecran circular de 360 de grade.

Belgia - Iran începe duminică de la ora 22:00 și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe Los Angeles Stadium.

Los Angeles Stadium este cel mai scump stadion construit vreodată. Arena din Inglewood, California, a costat nu mai puţin de 5 miliarde şi jumătate de dolari.

Uruguay - Capul Verde începe în noaptea de duminică spre luni, la ora 1:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. meciul se va disputa pe Miami Stadium.

Noua Zeelandă - Egipt începe în noaptea de duminică spre luni, la ora 4:00, și se vede în direct pe Antena 1 și Antena PLAY. Meciul se va disputa pe BC Place Vancouver.

În 2010, pe BC Place au avut loc ceremonia de deschidere, dar și cea de final a Jocurilor Olimpice de iarnă. A găzduit de asemenea finala Cupei Mondiale de Fotbal feminin în 2015, atunci când Statele Unite s-au impus în fața Japoniei cu 5 la 2. Este și terenul pe care echipa de fotbal canadian locală a câștigat, în 2011, cel mai important trofeu canadian, Grey Cup, echivalentul SuperBowl.