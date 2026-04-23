CM 2026: Atlanta Stadium a costat 1,6 miliarde de dolari şi e considerat o capodoperă a arhitecturii moderne. Ce meciuri va găzdui

Atlanta Stadium a costat 1,6 miliarde de dolari şi e considerat o capodoperă a arhitecturii moderne.

Se anunţă o competiţie mai strânsă ca niciodată pentru cel mai râvnit trofeu din fotbal. 48 de ţări din întreaga lume se întrec pentru câştigarea Cupei Mondiale din acest an. Cel mai aşteptat turneu sportiv al lumii este organizat pe cele mai spectaculoase stadioane din Statele Unite, Canada şi Mexic şi se vede în această vară exclusiv în universul Antena. Ne îndreptăm atenţia astăzi spre Atlanta Stadium, arenă considerată o veritabilă capodoperă a arhitecturii moderne.

Stadionul din Georgia a fost inaugurat în 2017 şi are o capacitate impresionantă de peste 75 de mii de locuri. Ridicarea lui a costat peste 1,6 miliarde de dolari. Este una dintre cele mai prietenoase arene cu mediul din lume, iar deasupra terenului are un ecran circular de 360 de grade.

Este o arenă construită special pentru cele mai mari şi spectaculoase competiţii sportive. În 2019 a găzduit Super Bowl 53, iar în 2028 va găzdui Super Bowl 62. De-a lungul anilor şi sportul rege a acaparat Atlanta. În 2018 a găzduit finala MLS Cup. Echipa locală, Atlanta United, a câştigat trofeul în faţa a peste 73 de mii de fani, record de audienţă ce rămâne încă în picioare. Ulterior, în 2024, Atlanta Stadium a găzduit meciul de deschidere al Copa America, victoria Argentinei împotriva Canadei.

Şi în acest an meciurile tari trag către arena din Georgia. Vorbim despre o şaisprezecime, o optime şi o semifinală plus cinci partide de gală din faza grupelor. Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo sau Arda Guler, cu toţii vor ajunge în Atlanta în această vară. Spania înfruntă aici Uruguayul, Portugalia se duelează cu reprezentativa Columbiei, iar Turcia joacă împotriva Australiei.

