Cel mai spectaculos stadion din Canada, BC Place, va găzdui meciul echipei naționale de la Cupa Mondială 2026

Stadionul BC Place din Vancouver va fi gazda a patru meciuri la Cupa Mondială 2026. Foto: Getty Images

Cupa Mondială 2026 se pregătește să aducă un spectacol fără precedent în America de Nord, cu 48 de echipe și 104 meciuri programate pe 16 stadioane din Statele Unite, Canada și Mexic. Una dintre gazdele importante va fi BC Place din Vancouver, o arenă modernă și emblematică a fotbalului canadian.

Astăzi vorbim despre cel mai spectaculos stadion din Canada: British Columbia Place, aflat în centrul orașului Vancouver. Este gazda echipei Vancouver Whitecaps, din Major League Soccer și a echipei de fotbal canadian British Columbia Lions. Pe stadion încap peste 54 de mii de fani.

Este o arenă obișnuită cu marile competiții. În 2010, pe BC Place au avut loc ceremonia de deschidere, dar și cea de final a Jocurilor Olimpice de iarnă. A găzduit de asemenea finala Cupei Mondiale de Fotbal feminin în 2015, atunci când Statele Unite s-au impus în fața Japoniei cu 5 la 2. Este și terenul pe care echipa de fotbal canadian locală a câștigat, în 2011, cel mai important trofeu canadian, Grey Cup, echivalentul SuperBowl.

Pe lângă meciurile din fazele eliminatorii, stadionul va găzdui și câteva dueluri de foc din grupe. Vorbim despre Canada - Elvetia, Australia - Turcia și Noua Zeelanda - Belgia.

