Fotbaliștii din Iran vor face naveta la meciurile de la Cupa Mondială 2026 din Mexic, pentru că Trump nu-i lasă să doarmă în SUA

1 minut de citit Publicat la 10:51 26 Mai 2026 Modificat la 10:59 26 Mai 2026

Echipa națională de fotbal a Iranului va fi cazată în Mexic și va călători în Statele Unite în zilele celor trei meciuri de la Cupa Mondială 2026, asta pentru că Washingtonul a refuzat să găzduiască echipa pe durata turneului, a declarat luni președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, potrivit Reuters.

Sheinbaum a spus că FIFA a contactat guvernul mexican după ce autoritățile americane au transmis că nu doresc ca Iranul să rămână în țară pe întreaga durată a competiției, desfășurate între 11 iunie și 19 iulie, deși Iranul este programat să joace acolo trei meciuri din Grupa G.

„Nu avem niciun motiv să le refuzăm posibilitatea de a sta în Mexic”, a declarat Sheinbaum în conferința ei de presă zilnică.

Iranul urmează să joace împotriva Noii Zeelande la Los Angeles pe 15 iunie, împotriva Belgiei tot la Los Angeles pe 21 iunie și împotriva Egiptului la Seattle, pe 26 iunie.

Casa Albă și Departamentul de Stat nu au comentat situația.

Președintele american Donald Trump a declarat în martie că Iranul este binevenit să participe la Cupa Mondială 2026, dar că nu consideră potrivit ca echipa Iranului să se afle în Statele Unite „pentru propria lor viață și siguranță”.

Mehdi Taj, șeful federației de fotbal din Iran, a declarat sâmbătă că baza echipei va fi mutată din Arizona în orașul mexican de frontieră Tijuana pe durata turneului. FIFA a confirmat mutarea luni.

Taj a adăugat că schimbarea va ajuta la evitarea complicațiilor legate de vize și va permite zboruri directe Iran Air către Mexic.

Planurile Iranului pentru Cupa Mondială 2026 au fost atent urmărite încă de la sfârșitul lunii februarie, când Statele Unite s-au alăturat Israelului în atacurile asupra Iranului, declanșând un război care a ridicat semne de întrebare privind participarea echipei iraniene într-una dintre țările gazdă.

În martie, Taj a spus că Iranul poartă discuții cu FIFA despre mutarea meciurilor din grupă în Mexic din motive de siguranță, iar Sheinbaum a declarat că Mexicul ar fi dispus să le găzduiască. FIFA a păstrat însă programul neschimbat.

Incertitudinea a alimentat speculații mai ample privind locul Iranului la turneu. În aprilie, trimisul lui Trump pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, a sugerat că Italia ar trebui să înlocuiască Iranul, ceea ce a provocat un răspuns de respingere din partea oficialilor italieni și a FIFA.

Iranul s-a calificat la a patra Cupă Mondială consecutivă după ce a terminat pe primul loc în grupa sa din turul al treilea al calificărilor asiatice anul trecut.