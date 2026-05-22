CM 2026: La 43 de ani şi jumătate, Craig Gordon, portarul naţionalei Scoţiei, va fi "veteranul" de la turneul final

1 minut de citit Publicat la 09:37 22 Mai 2026 Modificat la 09:37 22 Mai 2026

La 43 de ani şi jumătate, Craig Gordon, portarul naţionalei Scoţiei, va fi "veteranul" de la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Pentru Cupa Mondială 2026, în nationala Scoţiei se regăsește numele unui fotbalist care poate deveni veteranul turneului. Craig Gordon are 43 de ani şi jumătate, mai mult decât orice alt fotbalist a cărui prezenţă a fost anunţată în America. Portarul lui Hearts este cu doi ani mai în vârstă decât portughezul Cristiano Ronaldo.

Dacă intră pe teren, Gordon nu ar fi însă cel mai în vârstă jucător care să fi jucat vreodată la un mondial. Acest record îi rămâne egipteanului El Hadary care, la Mondialul din 2018, a intrat pe teren la peste 45 de ani.

Brazilienii au emoţii cu Nemyar

După ce vestea convocării lui Neymar a făcut fericită o țară întreagă, Brazilia este acum extrem de îngrijorată cu privire la situatia lui.

Din cauza unei accidentări la gambă, acesta a lipsit din ultima etapă de campionat și va absenta de pe terenul de fotbal cel puţin 10 zile. Staff-ul naţionalei Braziliei a evitat până la acest moment să vorbească despre o posibilă dată a revenirii lui Neymar.

Antena, prin Antena 1, Antena 3 CNN şi Antena Play difuzează în această vară cea mai mare competiție de fotbal din istorie, Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Meciurile spectacol din Canada, SUA şi Mexic se văd, în exclusivitate, în universul Antena.