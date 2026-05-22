Prețurile petrolului cresc din nou, după ce Ayatollahul Mojtaba Khamenei ar fi ordonat ca uraniul îmbogățit să rămână în Iran

1 minut de citit Publicat la 08:44 22 Mai 2026 Modificat la 08:44 22 Mai 2026

Îngrijorările privind aprovizionarea cu petrol continuă să persiste. Foto:Getty Images

Prețurile petrolului au revenit pe creștere vineri, după trei sesiuni consecutive de scădere. Mesajele contradictorii privind negocierile pentru un acord de pace între SUA și Iran au perturbat piețele, mai ales după apariția informațiilor potrivit cărora liderul suprem de la Teheran, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, ar fi semnat un ordin care interzice transferul în străinătate al uraniului îmbogățit al țării, relatează CNBC.

Contractele futures pentru luna iulie ale petrolului Brent, reperul internațional, au crescut cu 1,9%, ajungând la 104,52 dolari pe baril în tranzacțiile matinale din Asia, în timp ce contractele futures pentru petrolul american West Texas Intermediate cu livrare în iunie au avansat cu 1,5%, până la 97,81 dolari pe baril.

Deși declarațiile venite din partea Statelor Unite sugerau că acordul de pace era iminent, poziția raportată a conducerii iraniene, respectiv de a păstra uraniul îmbogățit în interiorul țării, a amplificat temerile privind prelungirea conflictului și implicit blocaje în aprovizionarea cu petrol pe o perioadă mai lungă.

Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Mojtaba Khamenei, a emis o directivă conform căreia uraniul aproape de nivel militar existent în țară nu trebuie trimis în străinătate, a relatat Reuters, citând surse iraniene.

Informația vine după ce președintele american Donald Trump a declarat că Washingtonul se află în „etapele finale” ale negocierilor cu Iranul, potrivit unui raport de presă.

Îngrijorările privind aprovizionarea cu petrol continuă să persiste, în condițiile în care Agenția Internațională de Energie a avertizat că, pe măsură ce cererea pentru călătorii crește în sezonul de vară, piețele petroliere ar putea intra curând într-o „zonă roșie”, pe fondul epuizării stocurilor globale.

Cea mai importantă soluție pentru șocul energetic provocat de războiul cu Iranul ar fi redeschiderea completă și necondiționată a Strâmtorii Ormuz, a declarat directorul executiv al AIE, Fatih Birol, adăugând că țările în curs de dezvoltare din Asia și Africa vor resimți „cea mai mare durere a acestei crize”.

„Directorii din sectorul energetic au avertizat că normalizarea completă a aprovizionării cu petrol din Orientul Mijlociu ar putea să nu aibă loc până în 2027, din cauza amplorii perturbărilor provocate de conflict”, potrivit unei note recente publicate de MUFG.

Războiul cu Iranul, început la sfârșitul lunii februarie, a perturbat traficul prin cruciala Strâmtoare Ormuz, prin care trecea aproximativ o cincime din petrolul și gazul natural lichefiat la nivel mondial înainte de izbucnirea conflictului.