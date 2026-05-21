Iranul își reface deja rapid capacitățile de luptă la nivelul de dinainte de războiul cu SUA. Producția de drone a fost reluată

Publicat la 17:56 21 Mai 2026 Modificat la 17:58 21 Mai 2026

Iranul a reluat deja producția de drone, în timpul armistițiului de șase săptămâni cu SUA, care a intrat în aplicare la începutul lunii aprilie, un semn că Teheranul reușește să-și refacă rapid capacitățile militare, după atacurile americano-israeliene declanșate la finele lunii februarie, arată rapoarte ale serviciilor de informații americane, citate de CNN.

Astfel, armata iraniană se reface într-un ritm mult mai rapid decât anticipase Washingtonul inițial, au precizat patru surse din serviciile de informații ale SUA pentru CNN.

Reconsolidarea capacităților militare ale Teheranului, care include repararea locațiilor unde erau depozitate rachete și lansatoarele de rachete, precum și refacerea capacităților de producție pentru anumite sisteme cheie de armament, demonstrează că Iranul rămâne o amenințarea semnificativă în regiune, în cazul în care președintele american Donald Trump ar decide să reia atacurile și bombardamentele asupra obiectivelor iraniene.

Astfel, Iranul ar putea să-și refacă stocurile de drone kamikaze la nivelul de dinaintea conflictului în cel mult 6 luni, din acest moment.

Viteza cu care iranienii reușesc să-și refacă stocurile de muniții e determinată de o combinație de factori, care includ sprijinul pe care Teheranul îl obține din partea Rusiei și Chinei, dar și faptului că SUA și Israel nu au reușit să provoace pagube atât de însemnate asupra armatei iraniene, așa cum speraseră inițial liderii politici și militari din Washington și Tel Aviv.

În același timp, Iranul își păstrează capacitatea sa de atac cu rachete balistice, drone kamikaze dar și antiaeriană, în ciuda bombardamentelor și atacurilor americano-israeliene, conform estimărilor și rapoartelor recente ale serviciilor de informații americane.

Rapoartele citate fac o diferență între termenul „a degrada” capacitățile militare ale Iranului și „a le distruge”: astfel, bombardamentele SUA-Israel au „degradat” semnificativ aceste resurse și sisteme de armament, dar nu le-au și „distrus”.

70% din lansatoarele de rachete iraniene sunt încă operaționale

Cu câteva zile în urmă, Iranul deja restabilise „accesul operațional” la 30 din cele 33 de baze de rachete amplasate de-a lungul Strâmtorii Hormuz, acces care fusese blocat în urma bombardamentelor SUA declanșate după 28 februarie, au declarat surse din serviciile de informații americane pentru New York Times (NYT).

Respectivele baze au fost avariate în timpul atacurilor și bombardamentelor americane dar acestea sunt operaționale acum, ceea ce reprezintă o amenințare directă la adresa navelor de război sau comerciale, aflate în Strâmtoarea Ormuz.

În aceste condiții, Iranul e în acest moment mult mai puternic militar decât lasă să se vadă administrația Trump, conform surselor citate.

Practic, iranienii pot folosi lansatoarele mobile rămase intacte în aceste baze pentru a muta rachetele în alte locații. În unele cazuri, iranienii chiar pot lansa direct rachetele deja aflate în unele din aceste baze repoeraționalizate.

În plus, serviciile de informații americane estimează că Teheranul are operaționale în jur de 70% din lansatoarele mobile existente la nivel național, iar 70% din arsenalul de rachete - balistice și de croazieră - de care dispunea înainte de conflict este în continuare intact.

Serviciile de informații militare americane au raportat, în baza imaginilor furnizate de sateliți și a altor metode de supraveghere, că Iranul a recăpătat accesul la circa 90% din depozitele subterane de rachete și rampe de lansare.

„Iranienii sunt încă foarte pregătiți să provoace haos desăvârșit în regiune”

De altfel, CNN nota încă din aprilie că circa jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt încă intacte, iar iranienii încă mai dispun în arsenalele lor de mii de drone kamikaze, în ciuda bombardamentelor zilnice efectuate în ultimele cinci săptămâni de către SUA și Israel împotriva țintelor iraniene, conform unor rapoarte ale serviciilor de informații americane.

„(Iranienii) sunt încă foarte pregătiți să provoace un haos desăvârșit în întreaga regiune”, a declarat pentru CNN o sursă care a citit rapoartele serviciilor de informații.

Aceste rapoarte iau în calcul și lansatoarele de rachete balistice iraniene încă inaccesibile Teheranului, aflate în buncăre subterane - deși accesul la buncăre a fost distrus de bombardamente, lansatoarele sunt în continuare intacte. Totodată, Iranul încă mai dispunea de „mii de drone” de atac, practic, aproape jumătate din totalul dronelor pe care iranienii le aveau înaintea declanșării războiului.