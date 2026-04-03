CNN: Iranul încă mai are 50% din rachete intacte și mii de drone „Trebuie să fii țicnit să crezi că asta se va termina în 2 săptămâni”

Circa jumătate din lansatoarele de rachete ale Iranului sunt încă intacte, iar iranienii încă mai dispun în arsenalele lor de mii de drone kamikaze, în ciuda bombardamentelor zilnice efectuate în ultimele cinci săptămâni de către SUA și Israel împotriva țintelor iraniene, conform unor rapoarte ale serviciilor de informații americane, informează CNN.

„(Iranienii) sunt încă foarte pregătiți să provoace un haos desăvârșit în întreaga regiune”, a declarat pentru CNN o sursă care a citit rapoartele serviciilor de informații.

Aceste rapoarte iau în calcul și lansatoarele de rachete balistice iraniene încă inaccesibile Teheranului, aflate în buncăre subterane - deși accesul la buncăre a fost distrus de bombardamente, lansatoarele sunt în continuare intacte.

Totodată, Iranul încă mai dispune de „mii de drone” de atac, practic, aproape jumătate din totalul dronelor pe care iranienii le aveau înaintea declanșării războiului.

Rapoartele contrazic declarațiile oficiale ale liderilor de la Washington. Recent, Trump a declarat că războiul „se va termina în 2-3 săptămâni”. În declarațiile sale, președintele SUA repetă de fiecare dată că iranienii nu mai au rachete, flotă sau aviație.

„Putem să continuăm să-i tocăm în continuare, nu mă îndoiesc, dar trebuie să fii țicnit să crezi că asta se va termina în două săptămîni”, a declarat una din sursele citate de CNN, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Până în prezent, SUA au lovit „peste 12.300 de ținte în Iran”, conform comandamentului armatei americane CENTCOM.

Gardienii Revoluției încă mai dispun de „sute, dacă nu mii, de ambarcațiuni navale de mici dimensiuni și drone navale”

Secretarul Apărării, Pete Hegseth a declarat, într-un briefing de presă organizat pe 19 martie că „atacurile cu rachete balistice efectuate împotriva forțelor noastre au scăzut cu 90%, la fel ca și atacurile cu drone kamikaze”.

„Astea sunt faptele”, menționa Hegseth, cu acea ocazie. „Atacurile cu rachtete balistice și cu drone kamikaze au scăzut cu 90&, marina lor e rasă de pe fața pământului, două treimi din capacităților lor de producție sunt distruse sau avariate, iar Statele Unite și Israelul au supremație aeriană covârșitoare deasupra Iranului”.

În ciuda acestor declarații, notează CNN, Israelul și țările din regiunea Golfului Persic sunt în continuare ținte ale atacurilor cu drone și rachete balistice trase de Iran.

Casa Albă și Pentagonul au contrazis informațiile publicate de CNN și au precizat că acestea sunt „complet greșite”.

Oficialii militari israelieni consideră că numărul de lansatoare de rachete iraniene încă operaționale se află în prezent la 20-25% din capacitatea inițială. Israelienii nu au luat în calcul, în aceste estimări, și numărul de lansatoare care sunt încă îngropate sub buncărele bombardarte și la care Teheranul nu are încă acces.

În plus deși marina militară convențională a Iranului a fost distrusă în mare parte, forțele navale care aparțin Gardieniilor Revoluției sunt în continuare la jumătate din capacitatea lor. Gardienii Revoluției mai dispun astfel de „sute, dacă nu mii, de ambarcațiuni navale de mici dimensiuni și drone navale”.