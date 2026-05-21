Probleme în restructurarea companiei Electrocentrale Grup. Dogioiu: „Există un risc juridic, generat de gajarea unor acţiuni”

Publicat la 17:22 21 Mai 2026

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Foto: Agerpres

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat o notă informativă în ședința de guvern, prin care prezenta stadiul implementării țintei 443 din PNRR, care reprezintă restructurarea sau listarea la bursă a unor companii de stat. Companiile propuse Comisiei Europene pentru demonstrarea restructurărilor sunt Telecomunicaţii CFR SA, Tipografica Filaret SA şi Electrocentrale Grup SA. Problema apare la Electrocentrale Grup, unde există un „risc juridic, generat de gajarea unor acţiuni deţinute la Titan Power SA, situaţie care trebuie clarificată de urgenţă de Ministerul Energiei”, scrie Agerpres.

„A fost prezentată în şedinţa de Guvern de doamna vicepremier Gheorghiu o notă de informare privind stadiul implementării ţintei 443 din PNRR. Este vorba de restructurarea sau listarea la bursă a unor companii de stat până pe 31 august 2026. Potrivit documentului prezentat astăzi în Guvern, cele trei companii propuse Comisiei Europene pentru demonstrarea ireversibilităţii proceselor de restructurare sunt Telecomunicaţii CFR SA, Tipografica Filaret SA şi Electrocentrale Grup SA”, a declarat Dogioiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Conform acesteia, în cazul Telecomunicaţii CFR SA, procesul de fuziune prin absorbţie cu CNF-CFR SA se află în grafic, însă cu o „marjă minimă de eroare”, iar autorităţile estimează finalizarea etapelor necesare până la termenul limită prevăzut în PNRR.

„Pentru Tipografica Filaret SA, nota semnalează necesitatea accelerării procedurilor, pentru că depăşeşte calendarul actual termenul asumat prin PNRR şi necesită măsuri urgente din partea Ministerului Transporturilor”, a explicat Dogioiu.

„În cazul Electrocentrale Grup SA, Guvernul a fost informat asupra existenţei unui risc juridic, generat de gajarea unor acţiuni deţinute la Titan Power SA, situaţie care trebuie clarificată de urgenţă de Ministerul Energiei, pentru a evita afectarea procesului de fuziune cu SAPE SA”, a menţionat purtătorul de cuvânt al Executivului.

Documentul recomandă monitorizarea săptămânală a tuturor etapelor de implementare şi raportarea constantă către SGG şi cabinetul vicepremierului Oana Gheorghiu, în vederea respectării angajamentelor asumate de România prin PNRR, a mai transmis Dogioiu.