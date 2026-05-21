Mașinile din China vor fi scoase din programul Rabla. Ministra Buzoianu anunță că bugetul este de 300 de milioane de lei

În cazul persoanelor juridice, Programul "Rabla" va rămâne suspendat „până în momentul în care vom identifica bugetul necesar" / sursa foto: Getty Images

Perspectiva ca un program tip „Rabla” să poată să fie limitat la statele din Uniunea Europeană şi la cele care au convenţii cu UE este, de principiu, un proiect care poate să îndeplinească condiţiile, conform Consiliului Concurenţei, a declarat, joi, la finalul şedinţei de Guvern, ministra Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.

„Vom lansa un nou Program "Rabla Auto" pentru persoane fizice, care va avea un buget de 300 de milioane de lei. Este un buget cu 100 de milioane de lei mai mult decât anul trecut, un buget care va fi împărţit aşa cum a fost împărţit şi anul trecut ca valoare a voucherelor şi un buget care sperăm noi să fie folosit mai ales pe criteriul european.

Deja am trimis întrebare către Consiliul Concurenţei, am primit un răspuns că, de principiu, perspectiva ca un program tip "Rabla" să poată să fie limitat la state care au convenţii cu Uniunea Europeană şi statele din Uniunea Europeană este un proiect care poate să îndeplinească condiţiile.

De asemenea, aşteptăm să trimitem o întrebare pentru a clarifica ultimele detalii şi către Ministerul Economiei, tocmai în vederea lansării de urgenţă a Ordinului care priveşte Ghidul programului "Rabla". Ne dorim ca Programul "Rabla" să fie lansat de urgenţă, după aprobarea acestui buget.

Dacă toate autorităţile competente confirmă că versiunea de Ghid care se aplică pentru maşini produse, asamblate, fabricate în Europa sau în state care au nişte convenţii strategice cu Europa, vom pune în transparenţă şi un ghid care să facă această trecere de la Programul "Rabla" anterior, care era deschis pentru absolut orice fel de maşină, indiferent de continentul unde era realizată, către maşini care se întorc ca valoare, inclusiv în economie, la nivel european”, a menţionat Buzoianu.

Întrebată dacă valoarea voucherelor acordate la ediţia 2026 a programului "Rabla" se va modifica, şefa de la Mediu a transmis că respectivele cuantumuri rămân neschimbate în comparaţie cu anul trecut.

„Nu va exista nicio altă modificare. Voucherele vor fi identice, condiţiile de aplicare vor fi identice. Cel mai probabil vom pune o condiţie, o limitare pentru motociclete şi mopede, pentru că anul trecut nu au fost şi au reuşit să se încadreze la 30% din buget. Scopul principal şi orientarea proiectului trebuie să meargă către maşini. Deci, probabil o să avem o limitare probabil de 10% din din buget, care se va putea duce şi către motociclete şi către mopede”, a spus Diana Buzoianu.

Aceasta a adăugat că, în cazul persoanelor juridice, Programul "Rabla" va rămâne suspendat „până în momentul în care vom identifica bugetul necesar".

„Pe bugetul care este făcut anul acesta, în mod clar nu ar mai trebui să rămână bani suplimentari, pentru că am prevăzut pentru toate proiectele, am orientat banii către proiecte absolut vitale. Ştiu că interesul public este mai ales pe zona de "Rabla", dar noi suntem foarte mândri că am reuşit să punem 1,5 miliarde pentru apă-canal. Este o sumă care va reuşi să scoată din nişte condiţii greu de imaginat pentru 2026 zeci de mii de de români", a subliniat Buzoianu.

Recent, Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA) a catalogat drept "îngrijorătoare" declaraţiile oficiale care făceau referire la susţinerea exclusivă a vehiculelor "produse sau asamblate în Uniunea Europeană".

„Ministerul Mediului nu poate redefini unilateral noţiuni economice şi comerciale care ţin de legislaţia şi piaţa europeană. În prezent, nu există o definiţie oficială europeană aplicabilă programului "Rabla" care să stabilească exact ce înseamnă "produs" sau "asamblat" în Uniunea Europeană în contextul eligibilităţii pentru un program naţional de stimulare", a explicat preşedintele APIA, Dan Vardie, într-o conferinţă de presă.

La rândul său, vicepreşedintele organizaţiei, Dan Cuţui, a punctat că dacă Programul "Rabla" ar demara, termenul "Made in Europe" va isca discuţii "şi s-ar putea ajunge la oprirea temporară a programului din motive pur juridice, cum ar fi atacuri în instanţă din partea unor producători care se vor considera dezavantajaţi".

În 2025, ecotichetele acordate prin Programul "Rabla" au avut următoarele valori: 18.500 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou plugin hibrid sau a unei motociclete electrice; 12.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid; 10.000 lei - pentru achiziţionarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete.