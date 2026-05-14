Diana Buzoianu anunță că fondurile pentru Programul Rabla nu vor crește: „Avem probleme de mediu care nu au primit bani ani la rând”

În 2026, Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru programul Rabla. Foto: Getty Images

Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, la TVR Info, că fondurile alocate programului Rabla nu vor crește, deoarece România are probleme sistemice de mediu pentru care nu au fost alocați bani „ani la rând” și acestea trebuie să fie prioritizate.

Diana Buzoianu a spus că în total 200.000 de maşini vechi au fost înlocuite prin acest program, însă nu vor mai fi alocate sume de peste un miliard de lei exclusiv pentru acest program.

„Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard de lei pe Rabla, din simplul motiv că România are probleme sistemice de mediu care nu au primit bani ani de zile la rând, care trebuie să fie prioritizate în anii următori.

Vorbim despre halde care otrăvesc oamenii şi care nu au primit încă bani să fie ecologizate. Vorbim de apă-canal în anumite zone, vorbim de gunoi care ne otrăveşte în fiecare an şi pentru care plătim amenzi, pentru că nu am avut banii necesari să le ecologizăm. Deci sunt nişte probleme sistemice unde trebuie să fie prioritizaţi banii”, a afirmat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu.

În 2026, Guvernul a alocat 300 de milioane de lei pentru programul Rabla. „Poate să mai fie gândit şi pentru anii viitori şi poate să fie un proiect bun, corect gândit", a precizat Diana Buzoianu.

În ceea ce priveşte criticile producătorilor şi importatorilor de automobile privind criteriile de eligibilitate pentru acest program, ministrul Diana Buzoianu a explicat că în principal ministerul își dorește produse fabricate sau asamblate în Europa.

„Vrem să ajutăm prin acest program, adică bineînţeles să fie atins şi obiectivul de mediu, pentru că ăsta este unul dintre principalele motive pentru care este lansat acest proiect de la Ministerul Mediului, dar în acelaşi timp, fiind vorba de bani care provin de la poluatori din România, deci noi luăm bani de pe certificate de la operatori care lucrează în România, investesc în România, au angajaţi aici şi ducem, exportăm aceşti bani, poate în China, de exemplu, în momentul de faţă. Nu ştiu dacă este neapărat cel mai bun model posibil”, a adăugat ministrul Diana Buzoianu.