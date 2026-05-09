Rabla 2026 pune accent pe mașinile europene: 300 de milioane de lei alocate. Ce alte programe finanțează AFM

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă lansarea în consultare publică a proiectului de hotărâre pentru aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pe anul 2026, cu alocări importante pentru infrastructură de apă, stocare de energie, împăduriri și programul Rabla.

Cea mai mare sumă – 1,5 miliarde de lei – este propusă pentru proiecte de apă și canalizare.

„În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. Ținta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute și tratate separat de dezvoltarea locală”, a scris Buzoianu într-o postare pe Facebook.

Alte 400 de milioane de lei sunt destinate unui program național de stocare cu baterii.

„Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție”, a explicat ministra.

Programul Rabla 2026, destinat persoanelor fizice, primește o alocare de 300 de milioane de lei, cu accent pe mașinile produse și asamblate în Europa.

La capitolul infrastructură locală, 700 de milioane de lei sunt direcționate către programul de iluminat public.

„Finanțăm proiecte de modernizare a localităților. Beneficiile imediate sunt clare: creșterea siguranței în comunități și reducerea cheltuielilor cu acest serviciu public. Administrațiile locale rămân, ca urmare a implementării proiectului, cu mai multe resurse pentru alte investiții”, a arătat Buzoianu.

Pentru programul național de împăduriri sunt alocate 250 de milioane de lei. „În 2026 țintim reconversia terenurilor neproductive, stabilizarea solurilor, reducerea riscului de deșertificare în anumite zone”, a precizat ministrul Mediului.

Următorul pas, după aprobarea bugetului, este adoptarea ghidurilor de finanțare, pe care Buzoianu le anunță „îmbunătățite față de anii anteriori.”