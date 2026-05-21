China îi cere lui Trump să nu-i mai amenințe aliatul. „Beijingul se opune oricărei încercări de a pune presiune pe Cuba”

Foto: Getty Images

China a cerut SUA să înceteze utilizarea „amenințărilor” împotriva aliatei sale, Cuba, după ce Washingtonul l-a pus sub acuzare pe fostul lider Raul Castro pentru doborârea a două avioane, acum 30 de ani. Ministrul de Externe al Chinei, un susținător de lungă durată al Cubei, a declarat că Beijingul se opune „oricărei încercări a forțelor externe de a exercita presiuni asupra Cubei sub orice pretext”, scrie BBC News.

Un tribunal american l-a acuzat pe fostul președinte în vârstă de 94 de ani de conspirație pentru omor, după doborârea a două avioane în 1996, incident în care au murit patru persoane și au alimentat tensiunile diplomatice dintre Washington și Havana.

Președintele american Donald Trump a încercat în repetate rânduri să pună presiune asupra Cubei și a discutat deschis despre răsturnarea regimului comunist.

Miercuri, Castro a fost acuzat alături de alte cinci persoane de implicare în doborârea a două avioane care circulau între Cuba și Florida în urmă cu trei decenii și a fost pus sub acuzare pentru infracțiuni care se pedepsesc cu închisoarea pe viață sau cu moartea.

Aeronavele, operate de gruparea dizidentă cubano-americană Brothers to the Rescue, transportau trei cetățeni americani când au fost doborâte, toți aceștia fiind uciși.

La acea vreme, Castro, care a demisionat din funcția de președinte în 2018, era Șeful Forțelor Armate ale țării. Incidentul a provocat indignare în rândul exilaților cubanezi care locuiesc în SUA și a fost mult timp o sursă de dispută între Washington și Havana.

Președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel, a descris acuzațiile drept „o manevră politică, lipsită de orice temei legal”.

Guo a continuat: „Statele Unite ar trebui să înceteze să folosească sancțiunile și aparatul judiciar ca instrumente de coerciție împotriva Cubei și să se abțină de la amenințări cu forța la fiecare pas. China susține cu fermitate Cuba în protejarea suveranității și demnității sale naționale și se opune interferențelor externe”.

Declarația vine în contextul în care Casa Albă continuă să intensifice presiunea asupra Cubei. SUA au impus noi sancțiuni țării și au impus o blocadă asupra petrolului către Cuba, o mișcare care a dus la întreruperi de curent și penurie de alimente.

La începutul acestei luni, Trump a semnat un ordin executiv care sancționează oficialii din sectoarele energetic, de apărare, financiar și de securitate din Cuba, precum și persoanele despre care SUA acuză că au comis încălcări ale drepturilor omului sau au furat bunuri publice.

De când l-a capturat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro pentru a fi judecat în SUA sub acuzațiile de narcoterorism și trafic de droguri, Trump a reflectat deschis că următoarea țară care este „gata să cadă” este Cuba.

China s-a apropiat de Cuba de la vizita președintelui Xi Jinping pe insulă în 2014. În 2018, Cuba s-a alăturat Inițiativei Chinei „Centura și Drumul”, care a finanțat mai multe proiecte strategice de infrastructură pe insulă.