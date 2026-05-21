Amenzi uriașe pentru proprietarii care nu încheie contract de reabilitarea a fațadelor. Primăria Capitalei a pus proiectul în dezbatere

3 minute de citit Publicat la 17:49 21 Mai 2026 Modificat la 17:49 21 Mai 2026

Proiectul Primăriei Generale prevede amenzi uriașe pentru proprietarii care, după notificare, refuză contractarea lucrărilor de reabilitare a fațadelor. Imagine din București. Foto: Hepta

Proprietarii imobilelor care sunt notificați de autoritățile locale și nu contractează lucrări pentru reabilitarea exteriorului clădirii ar urma fi sancționați cu amenzi foarte mari.

Cuantumul penalităților este între 5.000 și 8.000 de lei, potrivit "Regulamentului de intervenție pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor", pus în dezbatere de Primăria Capitalei, notează, joi, Agerpres.

Postat pe site-ul PMB, proiectul vizează clădirile situate în Zonele Construite Protejate (ZCP), indiferent de regimul de proprietate. În interiorul acestora vor fi delimitate și aprobate Zonele de Acțiune Prioritară (ZAP), precum și ordinea de intervenție.

Proprietarii vor avea obligația de a realiza lucrări de intervenție și protejare atunci când clădirile prezintă degradări și disfuncționalități care pot pune în pericol viața, integritatea fizică, sănătatea sau siguranța populației, se spune în documentul municipalității.

Acesta mai prevede că sunt necesare lucrări de intervenție "atunci când clădirea afectează calitatea mediului, imaginea urbană și cadrul construit, deteriorează spațiile publice sau contribuie la degradarea valorii arhitecturale și ambientale a zonei".

Comisia de coordonare și avizare a programului va analiza, prioritiza și propune Programul multianual de intervenție, listele de inventariere a clădirilor, va stabili zonele de acțiune prioritară și regulamentele de intervenție.

Acestea vor fi avizate de Comisia Tehnică de Amenajarea a Teritoriului și Urbanism a Municipiului București.

Lista proprietarilor notificați, aprobată de o comisie numită de primarul Ciucu

De asemenea, Comisia de coordonare și avizare a programului va analiza și aproba lista clădirilor ai căror proprietari urmează să fie notificați.

Comisia va avea în componență trei membri titulari cu drept de vot, doi consultanți și trei înlocuitori, fiind numită prin dispoziția primarului general. În comisie vor fi reprezentate Direcția Generală de Urbanism, Poliția Locală, Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Ordinul Arhitecților București, Direcția pentru Cultură.

În cadrul ședințelor vor fi analizate referatele de oportunitate întocmite de Compartimentul Monumente și Fațade din cadrul AMCCRS.

Proprietarii care își exprimă acordul pentru realizarea lucrărilor de intervenție și pentru participarea la finanțarea acestora pot solicita Municipiului București cofinanțarea unei cote-părți, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație.

Lucrările de mici intervenții în anvelopa clădirii, care nu modifică structura și aspectul arhitectural, nu vor necesita autorizație de construire.

În astfel de situații, un arhitect cu drept de semnătură, respectiv specialist atestat de Ministerul Culturii în cazul monumentelor istorice, va întocmi documentația tehnică necesară pentru obținerea avizului tehnic prealabil al arhitectului-șef.

Proprietarii cu venituri mici pot reabilita pe cheltuiala Primăriei, dacă ancheta socială confirmă

În cazul proprietarilor care fac dovada că realizează venituri lunare pe membru de familie sub salariul mediu net și se află în imposibilitatea de a asigura sumele ce le revin, Municipiul București poate prelua cheltuielile aferente lucrărilor de intervenție corespunzătoare cotei proprietarului, ca măsură de protecție socială.

Analiza se va face pe baza anchetei sociale.

Pentru proprietarii care sunt în imposibilitate de a asigura sumele ce le revin pe durata execuției lucrărilor, Municipiul București poate prelua cheltuielile, cu recuperarea integrală a sumei prin aplicarea taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor.

Taxa respectivă este aplicată și urmărită de organul fiscal local și se instituie pe o perioadă de maximum cinci ani. Sumele colectate se vor vira către sectoare.

Proprierii care refuză intervenția riscă poprire pe bunuri pentru recuperarea cheltuielilor Primăriei

În situația proprietarilor care refuză executarea lucrărilor de intervenție notificate, Municipiul București preia executarea lucrărilor de intervenție în numele și pe cheltuiala proprietarilor și constituie dreptul de creanță și recuperare a cheltuielilor până la data recepției finale a lucrărilor.

În cazul în care proprietarii notificați nu își îndeplinesc obligațiile ce le revin sau realizează necorespunzător lucrările de reabilitare, la expirarea termenului de 12 luni, organele cu atribuții de control vor consemna situația în procesul-verbal de constatare.

Proprietarii notificați care nu contractează proiectarea și execuția lucrărilor de intervenție vor fi sancționați cu amendă de la 5.000 de lei la 8.000 de lei. Amenda va fi aplicată de Poliția Locală a Municipiului București.

Proprietarii de clădiri notificați care nu organizează recepția la terminarea lucrărilor, precum și recepția finală la sfârșitul perioadei de garanție de cinci ani și nu completează cartea tehnică a construcției cu documentele aferente intervenției sunt sancționați cu amendă de la 2.000 la 5.000 de lei, mai reiese din proiect.